Kleintje Hollywood: Emmer-Compascuum verfilmt opnieuw bijbels verhaal

Verandert Emmer-Compascuum een beetje in Hollywood? Je kan het bijna denken. In 2020 verfilmde een groep inwoners het kerstverhaal, voor dit jaar staat in zekere zin het vervolg op stapel. Deze maand snorren de camera's opnieuw in het dorp om het lijdensverhaal vast te leggen.

Een zilverkleurige koffer wordt driftig opengerukt. Keurige rijtjes met biljetten van twintig en tien euro komen tevoorschijn. "30.000 euro, je hoeft alleen maar iemand aan te wijzen", krijgt de 22-jarige Janique Dijck te horen. "Een kus is al voldoende." Peinzend kijkt Dijck naar de inhoud van de koffer. Een camera legt haar weifelende blik zwijgend vast.

Het klinkt als een schimmige deal in een achterafbuurtje, maar dat is het niet. Dijck speelt Judas, de man die Jezus verraden zal. Samen met een groep dorpsgenoten, die de verraderlijke farizeeën spelen, beeldt ze een scene uit van het lijdensverhaal van Christus. Gisteravond begonnen de opnames in molen Grenszicht van wat moet leiden tot een anderhalf uur durende film.

The Passion

Volgens Dijck is de rolprent bedoeld als alternatief voor de Emmer ComPassion, naar het voorbeeld van het jaarlijkse muziekspektakel The Passion.

Al sinds 2016 wordt het evenement door jongerengroepen van drie kerkgenootschappen - katholiek, baptist en protestant - georganiseerd. In totaal werken er rond de zestig mensen mee aan de productie.

Eigenlijk wou de organisatie het spektakel dit jaar opvoeren op het plein bij multifunctioneel centrum De Deele. "Voor sommigen is er sprake van een drempel om een voorstelling in de kerk bij te wonen. Die wilden we wegnemen door groots uit te pakken en de ComPassion volledig in de buitenlucht op te voeren."

Relaxt

Vanwege de onzekerheid door corona werd dat plan geschrapt. "Vanuit de techniek werd voorgesteld om dan maar een film te maken." Een schot in de roos, aldus Dijck. Afgelopen zaterdag zijn er al enkele geluidsopnames opgenomen.

Als locaties dienen de katholieke kerk, de muziekkoepel, molen Grenszicht en café De Buuf in Barger-Compascuum. Een film heeft zo zijn voordelen boven live, denkt Dijck. "Als het misgaat, kun je het gewoon nog een keertje over doen. Dat is wel relaxt."

Meer films?

Ruim een jaar geleden ging er ook een streep door de jaarlijkse kerstmusical. Filmcamera's boden ook hier een uitkomst. Kunnen we nog meer filmproducties uit het veendorp verwachten? "We zijn er wel actief mee of niet?", lacht Dijck. "Wie weet wie er met het volgende idee komt."

De film is op 10 april om 19.30 uur te zien via het YouTubekanaal van de parochie Maria, Hertogin van Drenthe.

