De invalbeurt die Schoonebeek-goalie Meike Steffens nooit meer zal vergeten

In het resterende kwartier dat nog op de klok stond in Stadskanaal moest Steffens eenmaal vissen. "Bij dat doelpunt was ik kansloos", lacht ze woensdagavond, als ze de telefoon opneemt in een van de kleedkamers op sportpark de Gruinte in Nieuw-Schoonebeek. Op de achtergrond is het gegiechel van ploeggenoten te horen, als beide vrouwenteams van Schoonebeek net van het trainingsveld zijn gestapt. Een deel van hen kwam Steffens zondag ook steunen, nog in de veronderstelling dat ze de hele wedstrijd in de dug-out bleef. Maar trainer Jorden Abel dacht daar anders over.

Altijd op het voetbalveld

Dat Steffens haar opwachting mocht maken tussen de mannen was een speling van het lot. Eerste doelman Martin Berens kon wel starten, maar had het coronavirus onlangs nog onder de leden. De andere reservekeepers, Rob Koers en Stefan Eising, waren afwezig vanwege werk- en studieverplichtingen, en zo werd Steffens gepolst om als reservekeeper mee te gaan. Een vraag waar ze niet lang over na hoefde te denken, want als het aan haar ligt, staat ze altijd op het voetbalveld. Is het niet als keepster, dan wel als scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of trainster van de jeugd.

Niet alleen haar oorspronkelijke teamgenoten kwamen Steffens aanmoedigen. Ook haar ouders waren langs de lijn te vinden, terwijl zus Anouk als verzorgster in de dug-out naast haar zat. "Het feit dat ik op de bank mocht zitten was al voldoende voor al die support", zegt Steffens, die verbaasd reageerde toen trainer Abel haar twintig minuten voor tijd sommeerde om warm te lopen en daarna in te vallen. "Ik dacht: hallo, dit was niet de afspraak. Ik zou er alleen in komen als Martin iets mankeerde. Maar toen het zover was, voelde ik me toch wel trots. En vervolgens is het je verstand op nul zetten en je ding doen", klinkt het nuchter.

Meike Steffens gooit zich voor de bal in de slotfase van SC Stadskanaal - Schoonebeek (Rechten: Stoffer Bakker)

Met dank aan Ellen

Het onofficiële debuut van de 21-jarige keepster voor de zondagvierdeklasser komt niet helemaal uit de lucht vallen. Ze traint al twee seizoenen met de mannen mee, als er een tekort aan keepers tijdens trainingen was. Toenmalig Schoonebeek-trainer Wilbert Arends vroeg haar twee jaar geleden voor het eerst - "Ik ben toch altijd op het voetbalveld, dus waarom niet?"- en Jorden Abel hield haar erbij. Steffens is er blij mee. "Bij vrouwenvoetbal wordt de bal veel sneller naar voren geschoten, terwijl mannen verzorgder spelen. Daardoor ben ik ook rustiger in mijn spel geworden", legt ze uit.

Steffens heeft haar mijlpaal te danken aan Ellen Fokkema van de Friese zaterdagvierdeklasser Foarút uit Menaldum. Tot dit seizoen was het niet mogelijk om als vrouw in het Nederlandse amateurvoetbal mee te spelen in selectieteams voor mannen, maar Fokkema besloot dat bij de KNVB aan te vechten. 'Ik wil helemaal niet naar een andere vereniging', motiveerde ze, En zo mocht ze als een soort proefkonijn meedoen bij het eerste elftal van Foarút. En hoewel die pilot die door de coronapandemie nauwelijks kon worden getest, ging de KNVB dit seizoen toch overstag.

Praatjes

En zo kan nu ook een keepster in Drenthe terugzien op een mooi debuut bij de mannen. "Het smaakt naar meer. En ook de trainer zei dat hij trots op me was", glundert Steffens, al erkent ze dat ze weet wat haar plek in de selectie is. "Maar over zo'n debuut wordt gepraat en dat is leuk", zegt ze. Of de mannen van Schoonebeek hun mening over de kersverse debutant nu ook klaar hebben? Steffens lacht. "Bij mannen zie je sommige grapjes al van ver aankomen. De meesten van hen hebben altijd de meeste praatjes als ze verzorgd worden. En laat mijn zus hier nou de verzorgster zijn."