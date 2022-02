Herder Visser: 'Wolfwerende maatregelen zijn niet eenvoudig'

Dat is nodig omdat wolven uit Duitsland onze provincie opzoeken. Sinds vorig jaar lopen twee wolven rond in het zuidwesten van Drenthe. Uit onderzoek is gebleken dat het om een mannetje en een vrouwtje gaat.

Waakhond

"We hebben de rasters goed strak neergezet, dat is echt een belangrijke voorwaarde. En hierachter lopen ook de kuddebeschermingshonden", laat Visser zien. Het zijn Karpatische herdershonden, een ras uit Roemenië dat van oudsher gebruikt wordt om kuddes te beschermen in de Karpaten. "Volgende week krijgen we nog twee honden en dan hebben we dus vier honden binnen de netten rondlopen."

Training

"Deze honden groeien op met schapen", legt de herder uit. "Vaak worden ze al geboren tussen de schapen. Zo leren ze dus vanaf het begin dat dat hun roedel is." Toch is het niet zo simpel als het lijkt. "Als je ze op een nieuwe plek zet, moeten ze wennen aan een nieuwe kudde en aan de nieuwe omstandigheden. Het hele systeem moet in elkaar passen en dat gaat niet zomaar."

Bewerkelijk

"Wolfwerende maatregelen zijn niet eenvoudig. Het kost tijd, energie en geld, al is de provincie gelukkig ruimhartig", aldus Visser. "We hebben de schapen op één hectare grond staan, maar daaromheen hebben we ook weer veel netten gezet om te voorkomen dat de wolven rondjes gaan rennen om het raster. Zo proberen ze de dieren eruit te jagen. Verder hebben we armen aan de omheining gemaakt: een extra net dat we er in een hoek van negentig graden op zetten. Zo moeten eventuele wolven elke keer een uitgaande beweging maken voordat ze weer terug kunnen komen bij de kudde."

De schaapskudde achter een raster. (Rechten: RTV Drenthe)

Gevaar

Ook op de plek waar de kudde van Visser staat is de wolf geweest. "Daarom hebben we camera's geïnstalleerd. Op verschillende plekken hebben we gezien dat ze komen kijken en naar zwakke plekken zoeken. Dat is prachtig, fascinerend en spannend maar we zien ze echt heel dichtbij in beeld. Voor mij als schapenhouder betekent dat tegelijkertijd een extra hartenklopje, je denkt: 'dit is wel heel dichtbij, heb ik het goed genoeg gedaan'."

Daar lijkt het wel op. "De laatste weken zien we ze regelmatig op camera en op video maar ze komen niet meer zo dicht bij de schapen. Ze zijn niet in de netten geweest, de schapen zijn er niet uit geweest, dus het begint goed te lopen", besluit Visser.

