Club Limbo Emmen doet mee aan landelijke actie 'De nacht staat op'

Een van clubs die meedoet is Club Limbo in Emmen. "Ja, ik ga absoluut meedoen", zegt eigenaar Jeffrey Mol. "Je moet het allemaal samen doen, want in je eentje werkt het niet. Als je het alleen doet speel je een spelletje met de gemeente en dat is niet de bedoeling. Als heel Nederland meedoet gaat de gemeente Emmen hopelijk ook zeggen, 'het is prima doe maar'. Als je het met z'n allen doet zet je veel meer druk."

Veilig open

De branchevereniging van de clubs en discotheken heeft nog overleg met het ministerie van Economische Zaken, maar daar verwacht Mol niet veel van. "Het is allemaal vaag, ze kunnen geen antwoorden geven." Volgens Mol kan de nachthoreca veilig open. "Waarom zou die niet open kunnen? Veiligheid staat voorop. Desnoods laat je alleen maar mensen binnen via testen voor toegang, 2G daar geloof ik niet zo in. Gewoon testen bij de deur en naar binnen als je niet ziek bent."

Bang voor lange rijen bij de deur is Mol niet. "Dat kun je van tevoren inplannen. Ik werk weleens als dj in Duitsland en daar staan ook rijen voor de deur. En daar gaat het goed. Je kunt in ieder geval weer wat."

Jeffrey Mol van Limbo (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

Lees ook: