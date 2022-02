Veenoord kijkt uit naar grootschalig wegenonderhoud

Passeren is soms even puzzelen op de Schooldijk in Nieuw-Amsterdam/Veenoord (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Te smal. Onveilig. En qua onderhoud is er al jaren niets gebeurd. Diverse inwoners uit Veenoord hebben nogal wat aan te merken op de wegen in hun dorp. Dat viel Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord toen zij inwoners op hebben geroepen om aan te geven waar verkeerssituaties onduidelijk of onveilig waren.

Nieuw-Amsterdam en Veenoord zijn een tweelingdorp. Wat zoveel wil zeggen als dat je ze als een kunt beschouwen. Bijna een kwart eeuw geleden was dat allesbehalve zo. Voor de gemeentelijke herindeling hoorde Nieuw-Amsterdam bij Emmen en Veenoord bij Sleen. De erfenis van die geschiedenis zie je terug in de inrichting van wegen, aldus secretaris Inge Niks-De Vries van het dorpsbestuur.

Onveiligheid

"In Veenoord zijn de wegen smaller aangelegd dan die in Nieuw-Amsterdam. Bovendien zie je in Veenoord geen fiets- of voetpaden. Dat bestaat daar helemaal niet." Bovendien is sinds de gemeentelijke herindeling er weinig tot niets gedaan aan de wegen, vindt men. "Alles bij elkaar creëert dit een gevoel van onveiligheid."

Jaloerse blikken priemen dan richting de overzijde van de Schooldijk, de weg die de eigenlijke grens vormt tussen beide plaatsen. In Nieuw-Amsterdam hebben ze het mooi voor elkaar, zeker sinds de centrumvernieuwing van enkele jaren terug. "Bij inwoners in Veenoord ontstaat zo de indruk dat ze er niet helemaal bij horen. Wanneer zijn wij nou aan de beurt?"

Oproep

Actie is gewenst, zoveel werd Plaatselijk Belang wel duidelijk. Dat blijkt wel uit de reacties die het dorpsbestuur ontving na een oproep om verkeersknelpunten te melden.

Grootste ergernis is de al eerdergenoemde Schooldijk. "Het gaspedaal wordt er goed ingedrukt en ook rijdt er veel vrachtverkeer. Bij drukte kun je moeilijk uitwijken. De weg is niet alleen niet breed, er bevinden zich links en recht veel bomen. Het is redelijk gevaarlijk als je dus opzij wilt."

Zandlaan

De afslag naar de Zandlaan en de situatie in de Van Hogendorpstraat zijn ronduit onoverzichtelijk. "Iemand meldde dat hij bijna fietsende kinderen onder de auto had." Volgens Niks-De Vries zijn er zo nog meer voorbeelden te noemen.

Overigens is het ook niet allemaal goud wat er blinkt in Nieuw-Amsterdam. In de Vaart ZZ is de weg ter hoogte van het marktplein ingericht als een shared space. Volgens de dorpssecretaris bestaat er sindsdien veel onduidelijkheid over de voorrangssituatie. Bovendien is de Vaart ZZ een racebaan geworden. "Er bevinden zich geen stoplichten of een zebrapad. Veel weggebruikers, inclusief vrachtverkeer, rijdt er harder dan de bedoeling is."

In het vizier

Het is de bedoeling dat er binnen enkele maanden alsnog een bijeenkomst wordt gehouden. De reacties worden overgedragen aan de gemeente. "Ik heb ook begrepen dat de gemeente diverse straten wil aanpakken. We verwachten dat de reacties van de inwoners hierin meegenomen worden."

De gemeente heeft Veenoord in het vizier, maar kan nog niets concreets melden. Het is volgens een woordvoerder in ieder geval de bedoeling om straten aan te pakken in combinatie met vervanging van de riolering.