Poging om historische Omloop Kleine Hein tot leven te wekken mislukt

Ook het komende wielerseizoen zal de nationale jeugdklassieker Omloop door het Land van Kleine Hein niet doorgaan. In 2019 vierde de wedstrijd, met start en finish in Emmen, haar veertig jarig bestaan en daarmee is het één van de oudste jeugdkoersen van het land.

Een poging om de wedstrijd, voor junioren en amateurs, nieuw leven in te blazen is mislukt.

"Er verandert veel rondom de organisatie van wielerwedstrijden waardoor er ook miscommunicatie is ontstaan", zegt voorzitter Niels Feijen van de klassieker. "Daardoor konden we niet op tijd onze vergunning rondkrijgen. We stonden voor 19 maart op de kalender. Het beveiligen van het parcours is tegenwoordig een stuk ingewikkelder. Maar verder wil ik niet over de inhoud uitweiden. We gaan evalueren met alle partijen en kijken wat er in de toekomst mogelijk is."

Omloop

De editie van 2020 ging niet door omdat de organisatie niet op tijd een garantie van de politie kreeg om de koers te beveiligen. Er werd toen aangestuurd om van de stad-tot-stad-wedstrijd een omloop te maken op een afgesloten parcours.

Ook speelde in 2020 corona een rol, net als in 2021. De organisatie had de intentie om de draad dit jaar weer op te pakken, maar dat gaat dus niet lukken.

Winnaars

Onder meer Marianne Vos, Chantal Blaak en Gert Jakobs wisten de koers in hun jonge jaren te winnen.