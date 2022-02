Stokershuisjes Havelterberg blijven behouden

De twee oude Stokershuisjes in het waterwingebied van Havelterberg kunnen blijven staan. "De huisjes worden nu verhuurd en die woonbestemming wordt voortgezet", licht de woordvoerder van Vitens toe. Over de huisjes was veel te doen.

Een jaar geleden trokken politieke partij DSW en de Facebookpagina 'Trots op Darp' aan de bel. De geruchten gingen dat Vitens voornemens was de huisjes te slopen en beiden vreesden dat daarmee een kostbaar stukje erfgoed verloren zou gaan.

"Mensen hebben leuke herinneringen hieraan. Die huisjes horen nu eenmaal bij Darp en het zou eeuwig zonde zijn als dit verdwijnt", liet Yvonne Pleisters die het nieuwsbericht deelde op de Facebookpagina eerder aan RTV Drenthe weten.

Sloop of recreatie

De geluiden bereikten ook Vitens. "Het lag gevoelig in de buurt", vertelt de voorlichter. Volgens het bedrijf doet het vaker onderzoek naar de toekomst van haar gebouwen en werd er nog onderzoek gedaan.

"We kijken vaak naar onze gebouwen en hoe we er in de toekomst het beste mee om kunnen gaan. Daarbij waren we meerdere scenario's aan het onderzoeken: sloop of andere manieren van uitbaten zoals bijvoorbeeld recreatie. Sloop heeft daarbij nooit de voorkeurspositie gehad", licht de woordvoerder toe.

Wat de doorslag gaf? "Uiteindelijk is op basis van de waarde die de buurt hecht aan erfgoed samen met het feit dat behoud het minste risico vormt voor de grondwaterwinning besloten het zo te houden", antwoordt de woordvoerder van Vitens.

"Niet voor niets geweest"

Geke Kiers van DSW reageert opgelucht op het nieuws. "Super fijn! Ik ben heel blij. Mooi dat er een woonbestemming op komt, zeker in tijden van woningnood. Het was nog mooier geweest als de huisjes een monumentale status hadden gekregen, maar dat kunnen we als gemeente helaas niet afdwingen."

De dreiging voor sloop was volgens Kiers wel reëel. "De gemeente heeft bemiddeld. Er zijn veel gesprekken geweest en ook aanbiedingen gedaan als het gaat om bijvoorbeeld het beheer. Een monument zonder functie is voor bedrijven vaak een last en dan zit je ook nog in een kwetsbaar waterwingebied. Ik ben blij dat alle inspanningen niet voor niets zijn geweest. "