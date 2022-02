Corona zit schoonmaakbedrijven dwars: 'We hebben meer personeel nodig'

"Het verzuim is erg hoog en dat komt mede door ziekte door corona en de quarantaineregels", vertelt Claudia Marissen van Euroclean Schoonmaak. "Juist in deze periode willen bedrijven dat we extra gaan schoonmaken, maar we hebben echt te weinig personeel."

Klanten zijn flexibel

Het schoonmaakbedrijf ziet zich soms genoodzaakt om klanten te bellen om een andere afspraak te maken. "We krijgen nu niet al het werk gedaan, maar gelukkig zijn onze klanten vrij flexibel. Soms lukt het om een goede afspraak te maken, maar we moeten ook wel eens overslaan en dat is niet handig", zegt Marissen.

Quarantainebeleid veranderen

Piet Adema, voorzitter van Schoonmakend Nederland, heeft het kabinet gevraagd om het quarantainebeleid te veranderen. "Ik denk dat we de teugels wat kunnen vieren wat betreft corona, maar extra personeel is altijd welkom", reageert Marissen. "We sturen vacatures naar uitzendbureaus, flyeren en doen oproepen via sociale media, maar tot nu toe hebben we hier helaas nog weinig reacties op gekregen."

Lees ook: