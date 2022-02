Corona in Drenthe: 1.652 positieve testuitslagen

De meeste nieuwe positieve tests komen uit Emmen (306), gevolgd door Hoogeveen (249) en Assen (206). Hierbij moet worden opgemerkt dat het RIVM met grote achterstanden te maken heeft. Tienduizenden positieve testen van de afgelopen dagen moeten nog verwerkt worden.

In Drenthe liggen momenteel 15 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 5 op een IC-bed. Er zijn in onze provincie geen nieuwe sterfgevallen door toedoen van het coronavirus geregistreerd.

Aantal besmettingen en overlijdens met het coronavirus sinds 27 februari 2020 (bron: RIVM, 03-02-2022)

Gemeente Positieve tests Overlijdens Aa en Hunze 4106 (+84) 23 Assen 11484 (+206) 26 Borger-Odoorn 4315 (+84) 27 Coevorden 7158 (+111) 35 Emmen 21969 (+306) 97 Hoogeveen 12055 (+249) 48 Meppel 6842 (+155) 37 Midden-Drenthe 5530 (+84) 32 Noordenveld 5020 (+81) 28 Tynaarlo 5173 (+125) 26 Westerveld 3005 (+52) 23 De Wolden 5239 (+106) 32 Onbekend 694 (+9) 0

Landelijk bijna 83.000 positieve tests

In heel Nederland zijn het afgelopen etmaal 82.961 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Voor een donderdag is dat het hoogste aantal ooit. Afgelopen maandag en dinsdag kwam het cijfer boven de 100.000 uit, dat had deels te maken met het inlopen van een achterstand aan positieve testuitslagen en met een technische storing eind vorige week.

Het RIVM registreerde in de afgelopen zeven dagen 556.712 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 79.530 meldingen per dag, het hoogste niveau ooit. Het werkelijke aantal ligt nog hoger, omdat de achterstand in diezelfde periode met 41.000 toenam. In werkelijkheid zullen dus ongeveer 600.000 mensen positief zijn getest.

Het aantal sterfgevallen is nog altijd stabiel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat elf mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Het gaat om twee mensen uit Amsterdam en verder om inwoners van de gemeenten Rotterdam, Groningen, Dordrecht, Weert, Veldhoven, Utrechtse Heuvelrug, Borsele, Leiderdorp en Zundert.

In de afgelopen week zijn 61 sterfgevallen door toedoen van het coronavirus geregistreerd. Dat is vergelijkbaar met het niveau over de afgelopen weken.

Achterstand bij RIVM loopt verder op

Het aantal positieve coronatests dat nog niet is geregistreerd, is opnieuw opgelopen. De achterstand is gestegen van 104.000 naar 113.000 bevestigde besmettingen, over een periode van zeventien dagen. In de afgelopen week steeg het aantal gemiste gevallen met 41.000. De computersystemen kunnen het hoge aantal positieve tests niet verwerken. Het RIVM en de GGD'en werken aan een oplossing en waren er begin deze week in geslaagd om netto 50.000 achterstallige positieve tests alsnog te registreren.

Als een laboratorium na een test vaststelt dat iemand het coronavirus onder de leden heeft, wordt die uitslag ingevoerd in het computerprogramma CoronIT. Van daaruit worden de meldingen automatisch doorgestuurd naar een tweede programma, HPZoneLite. De bron- en contactonderzoekers gebruiken dat programma om te weten wie ze zouden moeten bellen om te achterhalen waar mensen besmet zijn geraakt en wie ze mogelijk hebben aangestoken.

Vanuit HPZoneLite gaan de bevestigde besmettingen naar het RIVM. Dat verzamelt de uitslagen en komt elke dag met cijfers daarover en elke dinsdag met een weekoverzicht. Vanwege het hoge aantal besmettingen stagneert die doorstroom. Er zijn meer positieve tests dan het systeem kan verwerken. Doordat de uitslagen wel goed kunnen worden ingevoerd in CoronIT, weten de GGD'en en het RIVM hoeveel mensen positief zijn getest en hoe groot de achterstand is.