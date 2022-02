Vier vrienden bouwen samen hun eigen huizen in Sleen

Een goede buur is beter dan een verre vriend, zo luidt het gezegde. Voor Jesmer Warmolts (25) en Arjan Goeree (26) uit Sleen en de broers Nordin (25) en Joran (24) Hoving uit Erm krijgt dat spreekwoord een dubbele betekenis. De vrienden wonen straks allemaal naast elkaar in hun eigen huis aan de straat Bontekoe in de wijk Jongbloed.

Vriendengroep vol starters

De vier jongens kennen elkaar van het voetbal en zijn wekelijks in hun keet, genaamd Club TVP, te vinden. De afkorting staat voor Tied Veur Pils. Onder het genot van een biertje ontstond anderhalf jaar geleden een plan. "Hier in het dorp kwam een oud leegstaand pand te koop", vertelt Jesmer. Hij doelt op de Groepsaccommodatie Jager, voorheen café-restaurant Zwols, aan de Brink. "We hebben een vriendengroep vol starters en het leek ons mooi om daar appartementen in te bouwen."

Mailtje naar de gemeente

Al snel bleek het plan niet haalbaar, de vraagprijs van 1,2 miljoen was te hoog. De volgende optie werd een oud voetbalveld, waar de jongens wel achttien woningen op zouden kunnen bouwen. Bijna genoeg voor de hele vriendengroep, die negentien jongeren telt. Ook dat plan viel af, door regelgeving over lawaai en licht in de omgeving. Ondertussen was vanuit het viertal al een mailtje richting de gemeente gestuurd.

"Wij zochten toch wel serieus een woonruimte voor onszelf en ik stuurde een bericht naar de gemeente waarin ik onze moeizame zoektocht en wensen bekendmaakte", blikt Jesmer terug. "We zijn alle vier jongens die graag in Sleen willen wonen en erg actief zijn in het verenigingsleven hier. Als het niet zou lukken, zouden we naar Emmen verhuizen. Dat zouden we erg jammer vinden."

'Scheelt tienduizenden euro's'

Een kwartier na de mail belde de gemeente. Samen werd naar een oplossing gezocht en die kwam in de vorm van bouwkavels achter de manege. Er ligt nu een drassige modderpoel, maar het biedt plek voor zes ruime kavels voor vrijstaande huizen en vier kavels voor twee-onder-een-kapwoningen. De vier vrienden zetten een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap op en komen op die manier in aanmerking voor de koop van de kavels. Zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar of makelaar kunnen zij hun eigen woningen laten bouwen op de grond die ze van de gemeente kopen.

"Dat scheelt uiteindelijk toch wel vijftien procent van de prijs die we anders voor een bestaande koopwoning zouden moeten neertellen", zegt Jesmer. "Het gaat om tienduizenden euro's. Daarbij zijn we zelf ook wel handig, dus hoeven we niet alles uit te besteden."

Bekijk de reportage over de vier vrienden die hun eigen huizen bouwen (artikel gaat verder onder de video):

"Het initiatief is vooral vanuit de jongens zelf gekomen. Wij als gemeente vinden het een prachtig plan en wilden dat graag faciliteren", zegt wethouder Steven Stegen. Juist omdat de jongens met hun vieren een collectief vormden, konden ze op die manier de kavels makkelijker van de gemeente kopen. "Als je nu op Funda kijkt, zie je in Sleen misschien twee of drie woningen te koop. Ik denk dat dit project een heel mooie stap is voor starters op de woningmarkt."

Meer vriendenclubjes

Soortgelijke plannen zijn er in Dalerpeel en in Gees. Ook daar willen jongeren de handen ineen slaan om huizen te bouwen. En de gemeente Coevorden wil vaker de helpende hand toesteken. "Het is een manier voor jongeren om in eigen dorp te kunnen blijven wonen. Of het een standaard wordt, weet je natuurlijk niet. Je moet wel als partners goede afspraken maken", aldus Stegen. "Dit project in Sleen is in ieder geval een mooie pilot. Ik vind dat je aan dit soort lokale initiatieven een beetje voorrang moet durven geven."

Hulp van overheid, adviseur en aannemer

De vriendengroep heeft zo op eigen initiatief een oplossing gecreëerd voor de startersproblematiek op de woningmarkt. "Maar zonder hulp van de gemeente, provincie en advies van een financieel adviseur zou het ook niet gelukt zijn", vertelt Jesmer. "Daarnaast hebben we met een aannemer uit het dorp goed overleg gehad over de plannen en de kosten daarvan, zodat we een duidelijk plaatje van het hele plan zouden houden."

De vrienden gaan twee-onder-een-kapwoningen bouwen. Na een loting delen beide broers de oprit in het midden, maar dat moet volgens de twee geen probleem zijn. "We zetten in de achtertuin een goede schutting neer", lachen ze. "Daarnaast lopen we niet elkaars deur plat om elke avond een biertje te komen drinken. Daar hebben we nu al goede afspraken gemaakt. We blijven ook gewoon naar de keet gaan. Die staat dan immers nog dichterbij."