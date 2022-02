Meer vrouwen stappen naar politie vanwege aanranding fysiotherapeut Klazienaveen

Hoeveel aangiftes nu daadwerkelijk zijn gedaan tegen de man, kon het Openbaar Ministerie (OM) niet zeggen: "We zijn nog aan het inventariseren." De verdachte zei via een videoverbinding tegen de rechters dat hij als fysiotherapeut niet buiten het boekje is gegaan. "Ik kan wetenschappelijk onderbouwen dat ik geen ongepaste handelingen heb verricht."

Betasting

De man heeft een eigen praktijk. Hem wordt verweten dat hij in de periode van september 2018 tot eind oktober 2021 strafbaar heeft gehandeld door vrouwen onverhoeds onzedelijk te betasten. Volgens de advocaat van de man is het bijzonder dat de vrouwen na de vermeende ontucht gewoon terugkwamen in de praktijk.

"De meesten meldden zich bij de politie pas nadat zij hierover hebben gehoord in het dorp of hierover lazen in de media", zei de raadsvrouw. De reclassering heeft geen rapport kunnen opmaken, omdat de man een ontkennende verdachte is. De fysiotherapeut heeft zich uit het BIG-register laten schrijven, daarin staan werkende personen in de gezondheidszorg geregistreerd.

De officier van justitie vindt het schrappen uit het register niet veelzeggend: "Meneer kan zich ook als masseur bezig blijven houden met het seksueel misbruiken van vrouwen." Zij verzette zich tegen het verzoek van de advocaat om het voorarrest te beëindigen. De rechter besliste dat de man vanwege de zware verdenkingen en het herhalingsgevaar vast moet blijven zitten.

Begin mei staat de volgende voorbereidende (regie)zitting gepland. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak staat gepland op 28 juni.

Lees ook: