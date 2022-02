Hoe crimineel is Drenthe? Dit zijn alle misdrijven in je woonplaats in 2021: van moord tot inbraak

In totaal heeft de politie er vorig jaar in Drenthe 16,432 misdrijven geregistreerd. Dat is ongeveer gelijk aan de voorgaande jaren, maar wel zeven procent minder dan in 2020. Sinds 2017 schommelt het aantal misdrijven in Drenthe constant tussen de 15.000 en 18.000.

Bekijk hieronder het aantal misdrijven afgelopen jaar per plaats in Drenthe. Je kan inzoomen en met de muis de kaart verschuiven. (tekst gaat verder onder de illustratie)

Daling aantal inbraken

In Drenthe is een flinke daling in het aantal inbraken te zien. Het aantal woninginbraken en inbraken bij bedrijven is met iets meer dan een derde gedaald. Ook bij winkels is in Drenthe in 2021 minder ingebroken: zo'n 23 procent minder ten opzichte van 2020. De diefstal van motorvoertuigen en de diefstal van bromfietsen, snorfietsen en fietsen is wel wat toegenomen. Zowel de diefstal van motorvoertuigen als van fietsen is met net geen 20 procent toegenomen. Daarentegen is er in Drenthe wel minder gestolen uit voertuigen. Vergeleken met 2020 is er vorig jaar iets meer dan 30 procent minder gestolen uit voertuigen.

Cybercrime is vorig jaar in Drenthe flink meer voorgekomen. De politie registreerde in Drenthe maar liefst 584 gevallen van cybercrime, niet eerder was dat zo hoog. Vergeleken met 2020 is dat een stijging van 41 procent, en met 2019 zelfs meer dan een verdubbeling. De grootste stijging is echter discriminatie in Drenthe. Daar registreerde de politie vorig jaar veertien gevallen van, tegenover vijf in 2020. Een stijging van honderdtachtig procent.

Zoek hieronder je woonplaats op en bekijk hoeveel en wat voor misdrijven er zijn gepleegd. (tekst gaat verder onder de infographic)

Het meest voorkomende misdrijf in Drenthe was vorig jaar fraude. In totaal was een persoon of bedrijf in Drenthe 3.214 keer het slachtoffer van fraude, ook wel horizontale fraude genoemd. Tien keer was de fraude gericht tegen de overheid in Drenthe, verticale fraude genoemd. Dat is wel minder dan twee jaar geleden. Vergeleken met 2020 is er vorig jaar negen procent minder fraude gepleegd in Drenthe.

Ook vermogensdelicten, waar onder meer heling, chantage en verduistering onder vallen, komen veel voor in Drenthe. Daar registreerde de politie vorig jaar 2.117 misdrijven van. Vernieling volgt met 1.950 registraties.

Minder vuurwerk

De grootste daling zit in het vuurwerk. Waar in 2020 nog dertig misdrijven omtrent vuurwerk zijn geregistreerd, was dat vorig jaar nog maar vijf keer. Deze misdrijven werden overigens niet in december gepleegd vanwege oudjaar, maar in februari (twee keer), augustus, oktober en november.

Geweldsincidenten als mishandelingen, openlijke geweldpleging en zelfs moorden, namen ook af in Drenthe. Het aantal van 56 moorden afgelopen jaar is het laagste aantal dat de politie heeft geregistreerd. Het aantal zedenmisdrijven is lichtelijk gedaald van 215 naar 197. Maar vooral het aantal bedreigingen is afgenomen, met bijna vijftien procent.

Dit zijn de plaatsen waar vergeleken met 2020 de meeste en minste misdaden plaatsvonden. Alleen plaatsen met meer dan 50 misdrijven zijn hier in opgenomen. (tekst gaat verder onder de illustratie)

Plaatsen waar vergeleken met 2020 de meeste en minste misdrijven plaatsvonden (Rechten: RTV Drenthe / Stefan Klomp)

Barger-Oosterveen, in de gemeente Emmen, kent de grootste stijging van het aantal misdrijven in 2021. De politie registreerde daar vorig jaar elf keer een misdrijf, vergeleken met twee in 2020. Dat is een stijging van 450 procent. Het ging in Barger-Oosterveen vooral om misdrijven op de weg. Zo zijn er vijf meldingen van rijden onder invloed uit het dorp en waren er drie ongevallen op de weg met letsel of dodelijke afloop.

Als het gaat om plaatsen met meer dan vijftig misdrijven is de stijging in Tweede Exloërmond (gemeente Borger-Odoorn) met zestig procent het hoogst. Van de plaatsen met meer dan honderd misdrijven schiet Gieten (gemeente Aa en Hunze) er bovenuit met 36 procent stijging.

In Spijkerboor, gemeente Aa en Hunze, mag de vlag juist uit. Daar is de grootste daling van Drenthe qua misdrijven. Vorig jaar is er een misdrijf gepleegd: een verkeersongeval met letsel of dodelijke afloop. In 2020 vonden er nog zeven misdrijven plaats. Daarnaast zijn er dertien plaatsen in Drenthe waar vorig jaar geen misdrijven zijn geregistreerd, maar in 2020 wel. Daarnaast zijn er nog vijf plaatsen waar zowel in 2020 als in 2021 geen misdrijven zijn gepleegd: Eursinge in Midden-Drenthe, Gasselterboerveenschemond, Hees, Oldenhave en Sandebuur.

In deze Drentse plaatsen zijn helemaal geen misdaden geregistreerd door de politie.

Plaatsen waar de politie geen misdrijven registreerde (Rechten: RTV Drenthe / Stefan Klomp)

Noot: De politie heeft niet van alle plaatsen in Drenthe politiegegevens. Sommige kleinere plaatsen vallen onder andere plaatsen, of er zijn plaatsen samengevoegd. Zo zijn de misdrijven in de plaatsen Padhuis en Vlieghuis in de gemeente Coevorden samengevoegd. En zo vallen de misdrijven in Nijentap, in de gemeente Meppel, onder de stad Meppel.

De publicatie van zedendelicten (inclusief kinderporno en kinderprostitutie) is in verband met onthullingsrisico, beperkt tot jaartotalen per gemeente. Er vonden vorig jaar 197 zedenmisdrijven plaats in Drenthe. De politie heeft 15 misdrijven voor kinderporno geregistreerd.

