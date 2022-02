Test voor alle gevangenen in Ter Apel na corona-uitbraak

De gevangenisdirecteur van de penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel laat alle gevangenen in Ter Apel testen op corona. Inmiddels is het virus bij 71 van de ruim 400 gevangenen vastgesteld. Het merendeel van de gedetineerden moet nog worden getest.

Voordat dat gebeurt, moeten de gevangenen eerst vijf dagen in quarantaine, meldt RTV Noord. Dat houdt in dat ze geen dagprogramma mogen volgen en voor het grootste deel op cel blijven. Douchen is ook niet mogelijk. Wel wordt elke dag in kleine groepjes gelucht.

Vandaag zitten vier van de zes afdelingen van de PI nog in quarantaine. De twee andere afdelingen zijn al in quarantaine geweest en alle gedetineerden getest. Veroordeelden die geen corona hebben, mogen weer meedoen aan een aangepast dagprogramma.

Medewerkers PI: 'Veel besmettingen' bij personeel

Gisteren kwam naar buiten dat gevangenen van drie afdelingen in de PI Ter Apel in quarantaine zitten. Er waren toen 37 coronabesmettingen geconstateerd. Twee van die afdelingen zijn alweer uit quarantaine.

Ook gevangenisbewaarders en ander personeel van de PI zijn besmet of moeten gedwongen in thuisquarantaine omdat ze in nauw contact zijn geweest met besmette personen. De woordvoerder kan niet zeggen om hoeveel personeelsleden het gaat omdat medewerkers niet hoeven te vermelden waarom ze zich ziek melden.

Medewerkers van de PI laten aan RTV Noord weten dat het om 'veel besmettingen onder het personeel' gaat.

Interne corona-richtlijnen

Het is overigens niet voor het eerst dat er in de gevangenis van Ter Apel veel coronabesmettingen zijn. Ongeveer een jaar geleden hadden gevangenen ook te maken met vergelijkbare maatregelen. Toen bleek een derde van alle gevangenen besmet met corona.

De toenmalige minister van rechtsbescherming, Sander Dekker, concludeerde later dat het gevangenisbestuur zich niet aan interne corona-richtlijnen had gehouden. 'De directeur is op dit punt om meer scherpte gevraagd', schreef Dekker toen aan de Tweede Kamer.

Naar aanleiding van de uitbraak van een jaar geleden heeft het gevangenisbestuur besloten om zogenaamd gecompartimenteerd te werken. Dat houdt in dat gevangenen alleen activiteiten doen met gedetineerden uit dezelfde groep. Ze komen dan in principe geen gedetineerden van andere afdelingen tegen.

