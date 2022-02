Nieuwkomer FC Emmen speelde bij PSG: 'Nadat Cavani, Mbappé en Neymar terugkwamen, was ik mijn plek kwijt'

Helaas voor Güclu bleef het bij die ene speciale invalbeurt. "Niet zo gek, want daarna keerden Cavani, Mbappé en Neymar terug van blessures. Dus je snapt vast dat mijn kansen daarna verkeken waren", aldus de kersverse aanwinst van FC Emmen in Rood Wit TV.

Slepende hamstringblessure

De spits is na Arnaud Luzayadio, Azzeddine Toufiqui en Lucas Bernadou het vierde jeugdexponent van PSG dat zijn carrière in Emmen nieuw leven inblaast. "Ik wil weer lekker spelen. Maar eerst wil ik 100 procent fit zijn. Ik ben nog altijd herstellende van een hamstringblessure, die ik opliep kort nadat ik in de zomer van 2019 de overstap maakte naar Stade Rennais."

Die blessure liep Güclü op toen hij een interland speelde met Turkije Onder 21. "Daardoor kon ik zes maanden niet spelen, waarna de competitie vanwege corona ook nog eens vroegtijdig werd afgebroken."

Zes maanden in Amsterdam

In het seizoen 2020/2021 werd Güclü door Stade Rennais, de huidige nummer 5 van Frankrijk, verhuurd aan Valenciennes dat uitkomt in Ligue 2. "Daar speelde ik 13 wedstrijden, maar was ik door corona eigenlijk niet fit. Daarna heb ik zes maanden aan mijn fitheid gewerkt bij Fysiomed in Amsterdam en nu sta ik hier in Emmen."

Güclü omschrijft zichzelf als een echte nummer 9. "Al kan ik ook op rechts (hangend) spelen, maar mijn beroep is toch vooral doelpunten maken. Hoever ik ben op dit moment? Ik denk dat ik op 80 of 90 procent zit. Over drie tot vier weken hoop ik wedstrijden te kunnen spelen."

Lees ook: