Benjamins van SC Elim naar vv Hoogeveen

Justin Benjamins keert komende zomer bij hoofdklasser Hoogeveen terug in de top van het amateurvoetbal. De aanvaller keerde dit seizoen, na avonturen bij MSC en Staphorst, terug bij z'n roots in Elim.

Na één seizoen lonkte echter toch weer de uitdaging van voetballen op een hoger niveau. Benjamins is de eerste nieuwe aanwinst van vv Hoogeveen voor komend seizoen.

"De contacten zijn er inderdaad al heel lang", kijkt Benjamins terug. "Op m'n 16e ontstond het eerste contact en nu tien jaar later is het er dan toch van gekomen. In eerste instantie ben ik destijds bij Elim gebleven en een jaar later kwam MSC op mijn pad. Dat voelde meteen goed. Ik kende daar een aantal jongens en de trainers spraken meteen het vertrouwen in mij uit."

Plezier

Afgelopen zomer keerde de aanvaller na een avontuur bij Staphorst terug bij Elim. Hij gaf destijds aan vooral het plezier weer terug te willen vinden. "Dat is ook gelukt. Qua sfeer heb ik het enorm naar m'n zin. Ik ben nu echter 26 en als ik nog wat wil, moet ik het nu wel doen. Ik kan nog wel twee jaar bij Elim blijven voetballen, maar het spelen op een hoog niveau geeft voor mij nu toch de doorslag. Dat laatste heb ik dan ook wel gemist. De snelheid en felheid in de wedstrijden en trainingen is allemaal wat minder."

Zondag: Hoogeveen - RKVV Velsen (in Onze Club op TV Drenthe)

Komende zondag hervat vv Hoogeveen, na een lange coronabreak, de competitie in de hoofdklasse A. De nummer 2 (achter Be Quick 1887) ontvangt op het eigen sportpark de nummer 11 van de competitie: RKVV Velsen.

Die wedstrijd is 's avonds in samenvatting te zien in Onze Club, dat ook weer terugkeert op TV Drenthe. In die uitzending zijn ook beelden te zien van DETO - HZVV, VIOS - Titan en Hollandscheveld - CSVC.