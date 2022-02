Verkoop Brunstingerplas door provincie overvalt raadsleden Midden-Drenthe: 'Dit is geen stijl’

Verontwaardigde gezichten in Midden-Drenthe over de gang van zaken rondom de Brunstingerplas. De provincie wil de voormalige zandwinplas verkopen voor recreatieplannen. Sommige raadsleden van de gemeente Midden-Drenthe zien liever dat de natuur behouden wordt.

"In 2019 liepen er gesprekken over recreatieplannen tussen de provincie en de gemeente Midden-Drenthe. Maar in de afgelopen jaren leken er geen ontwikkelingen te zijn", vertelt Wethouder Jan Schipper in de gemeenteraadsvergadering vanavond. Hij zegt dan ook verrast te zijn door de plannen.

Grappig?

"Het gaat niet goed meer de laatste tijd", grapt waarnemend burgemeester Cees Bijl, die pas sinds kort als gedeputeerde weg is bij de provincie. Andere partijen vinden de situatie iets minder grappig.

Deze manier van communiceren heeft 'geen stijl' stelt GroenLinks op het verhaal van de wethouder. "Meneer Brink (gedeputeerde, red.) had dat als goede buur toch even kunnen communiceren?", vult Jannes Kerssies van Gemeentebelangen aan.

Onderzoek

Enkele gemeenteraadsleden roepen het college van Midden-Drenthe op om de koop van de Brunstingerplas te onderzoeken en daardoor meer grip op de zaak te krijgen.

"Dit unieke natuurgebied aan de rand van Beilen verdient een bestemming, die bij het gebied hoort. Daarom dient er zorgvuldig te worden gehandeld. Het ligt in de rede, dat de bestemming primair door de gemeente wordt bepaald", stelt de partij Gemeentebelangen Smilde, Beilen, Westerbork, die het voorstel op de agenda zette.

Ook de PvdA ziet daar wel heil in. Fractievoorzitter Joop Kramer komt er in de winter vaak om vogels te kijken. "Dit is een manier van de provincie om de gemeentelijke bestemming, die anders luidt, onder druk te zetten. Ik vind dit geen manier van hoe overheden met elkaar om horen te gaan en heb er dan ook geen vertrouwen in dat het goedkomt. Eigendom is soms de beste manier van bescherming en dat moeten we dus onderzoeken."

"De raad heeft altijd het laatste woord", reageert de wethouder. Hij heeft er zelf wel vertrouwen in dat het goed komt. Andere partijen vinden een onderzoek daarom overbodig. De VVD, het CDA, D66 en Gemeentebelangen sluiten zich daarbij aan. De verkoop wordt uiteindelijk niet onderzocht.

Lees ook: