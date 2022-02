Bomenkap voor fietspad Spijkerboor-Eexterveen niet onbespreekbaar

Inwoners en de gemeente komen allebei niet veel verder met het slepende dossier en een oplossing lijkt ook anno 2022 nog lang niet in zicht. De gemeente moet grond kopen van particulieren, maar komt er niet uit met één van de grondeigenaren. Zonder overeenkomst kan een derde van het fietspad niet aangelegd worden.

Zoektocht naar oplossingen

Hoewel de onderhandelingen met de grondeigenaar klemvast zitten, spraken veel partijen in de raadsvergadering van vanavond de hoop uit dat er op den duur een fietspad ligt dat de dorpen met elkaar verbindt. Als het aan raadslid Rabbe Vedder van Combinatie Gemeentebelangen ligt, komt het fietspad dan maar op de grond die wel door de gemeente gekocht kan worden.

Aan weerszijden van de schoolroute is weinig ruimte om een fietspad aan te leggen in de gemeentelijke berm. Dat heeft er mede mee te maken dat er hoge bomen dicht op de weg staan. Bomenkap is in Aa en Hunze vaak een taboe-onderwerp, maar voor raadslid Henk Santes (PvdA) is dat in dit geval best bespreekbaar. Het CDA en de VVD zijn ook wel te porren om het daar over te hebben.

'Geen meter verkopen'

Een deel van de raad hoopt dat inwoners van Spijkerboor en de Annervenen of de gemeente nog eens een poging willen wagen om de weigerende grondeigenaar te overtuigen toch wat grond te verkopen. Een lastige zaak, volgens wethouder Henk Heijerman (CGB). "Als een grondeigenaar zegt dat hij geen meter wil verkopen, dan maakt het niet uit wie je erop afstuurt. Al laat je de koning of de minister-president heen gaan."

Wel is de wethouder positief over de handreikingen van de raadsleden om op zoek te gaan naar een oplossing. Een alternatief fietspad langs de rivier de Hunze zou wat Heijerman betreft prachtig zijn, ook met het oog op recreatieve fietsers. Een plan dat een aantal jaren geleden is geopperd door het CDA. Niet alle inwoners staan daar echter om te springen, uit angst voor de veiligheid van kinderen die langs het water moeten fietsen.

Wel komt er volgens het college van burgemeester en wethouders binnenkort een gesprek tussen de wethouder en Dorpsbelangen Spijkerboor/Annerveen. Heijerman: "Samen met de dorpsbelangenvereniging gaan we in het gebied kijken waar nog kansen liggen. Maar dat is helaas niet binnen twee weken geregeld."

Lastig fietspad Sinds de sluiting van de basisschool in Nieuw-Annerveen in 2015, gaat een deel van de kinderen uit Spijkerboor, Oud-Annerveen en Nieuw-Annerveen naar school in buurdorp Eexterveen. Om in dat dorp te komen, moeten de kinderen over de Hunzeweg: een krappe slingerende 60-kilometerweg die ze moeten delen met vrachtwagens en landbouwvoertuigen. De bermen van de gemeente zijn veelal te krap voor de aanleg van een fietspad en bovendien staan bomen en huizen op een aantal plekken dicht op de weg. Aa en Hunze heeft dus grond van agrariërs rondom de Hunzeweg nodig om een fatsoenlijk fietspad aan te kunnen leggen. De gemeente probeert al langer grond te kopen van een viertal particuliere grondeigenaren langs de schoolroute. Drie daarvan willen meewerken, maar een vierde geeft aan onder geen beding zijn land te willen verkopen. De zaak speelt inmiddels al meer dan zes jaar en een snelle oplossing voor het probleem is nog niet in zicht. Voor de korte termijn stelt Aa en Hunze voor om een schoolbusje te kopen. De dorpen moeten dan zelf een chauffeur en een rijschema richting Eexterveen regelen.

