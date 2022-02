'Als Araujo de reis goed heeft verteerd, dan start hij gewoon'

FC Emmen-trainer Dick Lukkien wilde vanmiddag, na de laatste training in aanloop naar het duel tegen TOP Oss, zijn opstelling nog niet prijsgeven. Wel liet hij weten dat Miguel Araujo, mits hij fit genoeg is, zal starten in het treffen tussen de nummers 1 en 2 in de strijd om de derde periodetitel.

Araujo keerde vanavond terug van twee WK-kwalificatieduels met Peru. Na een reis van meer dan 17 uur landde hij rond 19.30 uur op Schiphol. "Als hij de reis goed heeft verteerd, dan is er geen enkele belemmering om met Miguel te starten", aldus Lukkien in Rood Wit TV.

De oefenmeester van de Drentse club, die de laatste vijf competitieduels op rij wist te winnen en plek 2 in de Keuken Kampioen Divisie bezet, kan tegen TOP Oss (net als vorige week bij Excelsior niet beschikken over Lorenzo Burnet, Teun Bijleveld, Peet Bijen en Lentini Caciano. Wel van de partij is één van de laatste aanwinsten, Julius Dirksen. De centrumverdediger, die gisteren 19 jaar werd, zit op de bank. De andere aanwinst, Metehan Güclü, is nog niet fit genoeg om een rol te spelen. De Frans Turkse spits hoopt over drie tot vier weken zijn eerste wedstrijd te kunnen spelen.

Vermoedelijke opstelling FC Emmen Brouwer, Veendorp, Araujo, Veldmate, Hardeveld, El Azzouzi, Vlak, Van Ooijen, Mendes (of Romeny), Kharchouch en Assehnoun.

TOP Oss

TOP Oss is de nummer 12 in de Keuken Kampioen Divisie, maar zit in een uitstekende flow. Met twaalf punten uit vijf duels staat TOP Oss tweede in de strijd om de derde periodetitel, achter FC Emmen (dat twaalf uit vier heeft). Lukkien: "TOP Oss heeft echt een team, spelers die met én voor elkaar willen spelen. Met Kay Tejan beschikken ze over een uitstekende spits, maar ook Jearl Margaritha, Lion Kaak, Jan Lammers en Justin Mathieu zijn spelers die weten wat ze moeten doen."

Historisch voordeel voor FC Emmen

FC Emmen - TOP Oss staat voor de 28e keer op de rol. Van de 26 eerdere competitieduels won FC Emmen er twaalf, werd er zeven keer gelijkgespeeld en won TOP Oss ook zeven keer. In de beker, dat was in het seizoen 2000/2001 was TOP Oss na strafschoppen te sterk. Na negentig minuten was de stand 3-3. In de verlenging werd er niet meer gescoord en vervolgens wonnen de Brabanders de strafschoppen met 5-6. Voor Emmen scoorden in dat duel Berry Hoogeveen, Peter Hofstede en Michel van Oostrum.

Live op Radio Drenthe

FC Emmen - TOP Oss is uiteraard live te volgen op Radio Drenthe. Het duel begint om 20.00 uur. Radio Drenthe Sport begint een half uur eerder, dus om 19.30 uur.