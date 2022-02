Olympische Spelen weer anders dan anders, maar: 'Het zal hard gaan'

Ja, alles wat sport mooi maakt - emotie, uitzonderlijke prestaties en bijzondere verhalen - komt samen op de Olympische Spelen. Maar het toernooi in Peking dat vandaag begint, zal een stuk stiller zijn. Wederom maakt corona alles anders dan anders.

'Groter dan wat dan ook'

Als iemand weet hoe het is om tijdens een 'normale' Olympische Spelen te presteren, dan is het Renate Groenewold uit Assen. De oud-schaatsster deed in 2002 mee in Salt Lake City, in 2006 in Turijn en vier jaar daarna sloot ze haar carrière af in Vancouver. "Het is zo ongelofelijk speciaal. Alles eromheen maakt het zoveel grootser dan welk EK of WK dan ook", vertelt Groenewold.

"Ik kan natuurlijk niet voor anderen spreken. Maar ik weet wat voor impact het heeft en hoe groot het is. Dat is voor een buitenstaander moeilijk voor te stellen. Elke Spelen hebben een eigen verhaal. En ook de beleving eromheen. Dat maak het heel bijzonder."

De oud-olympiër kijkt dan ook uit naar de komende Spelen: "Ik zal mijn werktijden er een beetje op moeten aanpassen om in ieder geval het schaatsen te volgen." En hoe ze dat gaat doen met het tijdsverschil? "Gelukkig hebben we internet. En ik ben eigen baas, dus ik ga het een beetje met twee schermen doen. Dus ja, ik ga het geheid volle bak volgen", vervolgt ze enthousiast.

Mannetjes in witte pakken

Zoals alles de afgelopen twee jaar in ons leven, ontkomen ook de Olympische Spelen niet aan de coronapandemie. Volgens Groenewold levert dat voor veel sporters ongetwijfeld veel stress op: "Als je voor het eerst de Spelen meemaakt, al die indrukken zoals het spelersdorp, dat maakt al impact."

"En dan heb je nu ook nog de impact van die mannetjes in witte pakken die elke dag komen testen en dan de stress eromheen van het hopen dat je maar weer een negatieve test krijgt. Die stress is echt groot", aldus Groenewold.

Groenewold won zilver op de Spelen in Salt Lake City en in Turijn (verhaal gaat verder onder de foto):

De twee zilveren Olympische medailles van Renate Groenewold (Rechten: RTV Drenthe / Ronald Oostingh)

Groenewold sprak na de afgelopen Spelen van Tokio met een aantal begeleiders van het Nederlands team. Volgens de ex-olympiër zorgde het steeds testen van atleten en begeleiders voor onrust: "Die stress moet je dan echt los kunnen laten en over je heen laten komen. Daar zijn de sporters natuurlijk wel ruimschoots op voorbereid."

"Als ik dat zelf had moeten meemaken dan had ik met een sportpsycholoog allerlei mogelijke scenario's doorgenomen zodat je daarop voorbereid bent. Dus ik ga er vanuit dat deze sporters dat ook hebben gedaan", verwacht Groenewold. Maar volgens haar hoort ook dat bij topsport: wie kan het beste omgaan met alle omstandigheden?

Mama

Wanneer ze beelden terugziet van haar rit op de drie kilometer tijdens de Olympische Spelen van 2006, kijkt de Assense vertederd toe als haar moeder in beeld komt. De moeder van Groenewold is zo gespannen dat ze even niet meer durft te kijken. "Ach, mama", fluistert ze. Dat haar familie op de Spelen aanwezig waren, vond ze heel waardevol.

"In mijn geval zijn mijn ouders heel belangrijk geweest in de opbouw van mijn carrière. Als mijn ouders niet dag in dag uit mij hier in Assen naar de ijsbaan hadden gereden dan was ik nooit zover gekomen", vertelt Groenewold.

Anderhalf jaar voor de Spelen in Turijn overleed haar grootste fan: haar vader. Daardoor was het voor Groenewold extra bijzonder dat haar moeder en een goede vriendin van de schaatsster samen in het publiek zaten. "Dat zijn ook de mensen die je af en toe even uit dat topsportbestaan trekken. Die je even weer met beide benen op de grond zetten. Met hen kun je het ook even over andere dingen hebben, dat is fijn."

Geen familie

Maar dat is voor de ploeg die dit jaar in Peking zit niet het geval. Familie, vrienden, geliefden, ze zijn niet welkom. En ook uitzinnige fans zullen ontbreken. "Ja, dat lijkt mij heel bijzonder om mee te maken. Nu hebben ze al wel een aantal wedstrijden zonder support gereden. En kijk: op welke ijsbaan je ook rijdt, het is een 400 meter-baan, je moet elke keer je wissel doen, dus dat ken je", relativeert Groenewold.

"Alleen je hebt niet de dimensie van het publiek. Als je gewonnen of verloren hebt, die emotie kun je dan niet delen, dat is wel wat het bijzonder maakt. Dat zal echt even anders zijn."

Zelf bewaart de voormalig schaatsster heel goede herinneringen aan van bocht naar bocht rijden in een vol Thialf. En natuurlijk geeft het publiek een extra boost. "Maar we hebben gezien dit jaar hoe hard het gaat", vervolgt Groenewold. "Ze kunnen dus ook zonder publiek hard schaatsen. Je staat aan de start, je weet: het gaat hier om een olympische titel, om eeuwige roem. Dus het zal hard gaan."

Renate Groenewold kijkt terug naar haar optredens op de Olympische Spelen (artikel gaat verder onder de video):

Kriebels

Zoals gezegd kijkt de oud-schaatsster uit naar de komende Spelen. De wedstrijden, de emoties en wie het best omgaat met de druk. En natuurlijk kijkt ze ook enigszins nostalgisch en trots terug op haar eigen prestaties. En ook op al die indrukken die drie Spelen op haar maakten.

Een gloednieuw atletendorp dat speciaal voor de Spelen uit de grond werd gestampt en de meest snelle, moderne sportaccommodaties. "Maar ook het krijgen van de olympische kleding. Dat leeft bij mij nu nog steeds. En ook het feit dat ik er hier nu over mag vertellen en ook bij de NOS mag zitten, de Spelen zijn bijzonder en dat kriebelt bij mij."

Kramer en Wüst

Ze probeert zoveel mogelijk te volgen, maar kijkt toch vooral ook met speciale interesse naar Sven Kramer en Ireen Wüst. Ze zijn allebei oud-teamgenoten van Groenewold: "Ik heb er ook heel veel respect voor ze dat ze er nog steeds zijn." En ook Carlijn Achtereekte kan rekenen op extra gejuich uit Assen, de schaatsster zat in het team waar Groenewold coach van was.

Of ze vooraf nog contact heeft gehad met oud-ploeggenoten? "Nee, die laat je ook gewoon lekker in hun eigen bubbel. Maar tegenwoordig hebben we social media hè, dus even snel succes wensen is heel makkelijk."