Brand in psychiatrische kliniek Assen: bewoner naar ziekenhuis

In de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) op het GGZ-terrein aan de Dennenweg in Assen heeft afgelopen nacht brand gewoed. De brand werd rond vier uur gemeld.

Wat er precies in brand heeft gestaan, is niet duidelijk. Toen de brandweer er was, was de situatie onder controle. Een bewoner is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Volgens ingewijden wordt het slachtoffer verdacht van brandstichting.

In de FPK wonen mensen met psychiatrische problemen die met justitie in aanraking zijn geweest. Ze zitten er in voorarrest of na een veroordeling om behandeld te worden.