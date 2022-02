Ventilatieprobleem op scholen aangepakt: 'Had veel eerder gemoeten'

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt in totaal 17 miljoen euro extra uit, zodat iedere schoolklas in het basis- en voortgezet onderwijs een CO2-melder kan aanschaffen. In totaal gaat het om ongeveer 115.000 klassen die een meter nodig hebben, zegt een woordvoerder. Rijkelijk laat, vindt de Algemene Onderwijsbond.

Ook komt er een hulplijn voor scholen die advies nodig hebben hoe ze hun ventilatie op orde moeten krijgen en een 'spoeddienst' die "helpt met ventilatie op de korte termijn", aldus het ministerie. Lukt het scholen niet om hun luchtkwaliteit op peil te krijgen, dan kunnen ze bellen met de hulplijn, zegt de woordvoerder. Als er ook daarna nog geen verbeteringen zijn, kan er iemand van de spoeddienst langskomen.

Goede ventilatie op scholen is al sinds het begin van de coronacrisis een probleem. Het kabinet kwam in oktober 2020 met subsidie, maar nog steeds is bij ongeveer de helft van de scholen de ventilatie niet op orde, meldde de Algemene Vereniging Schoolleiders vorige maand.

'Had eerder gemoeten'

"Het is mooi dat CO2-melders op scholen nu eindelijk vergoed worden, maar dat had natuurlijk al veel eerder gemoeten", zegt Eugenie Stolk van de noordelijke afdeling van de Algemene Onderwijsbond. "Wij zeggen al langere tijd dat er veel meer aandacht moet komen voor ventilatie in de klas, maar we zijn blij dat er nu een begin wordt gemaakt om het probleem op te lossen."

Minister Dennis Wiersma (Onderwijs) erkent dat het "gewoon snel beter" moet. Ook had hij liever gezien dat het probleem anderhalf jaar geleden al was aangepakt. Wiersma hoopt dat oplossingen snel komen, zeker vanwege de besmettelijke omikronvariant van het coronavirus. Maar de coronacrisis is volgens hem niet de enige reden om ventilatie te verbeteren. "Ook zonder omikron hebben kinderen recht op schone lucht."

Meldpunt

Vaak is de ventilatie in oudere schoolgebouwen het slechtst geregeld, maar ook in nieuwe panden blijken mechanische ventilatiesystemen niet altijd optimaal te werken. Stolk: "Daarom is zo belangrijk om die CO2-melders in de klassen te hebben."

De melders zelf zijn zeker niet de oplossing volgens Stolk: "Ze geven aan hoe het gesteld is met het CO2-gehalte in klassen en dat kan wel helpen om het probleem te signaleren. Wij vragen alle scholen met ventilatieproblemen om zich te melden bij het meldpunt dat het ministerie in het leven heeft geroepen, zodat zichtbaar wordt hoe groot dit probleem in totaal is is. Om dit op te lossen is veel meer nodig."

Nog veel meer geld nodig

Uit onderzoek dat het ministerie van OCW vorig jaar zomer heeft laten doen, is gebleken dat er 1 miljard euro nodig is om de ventilatie in scholen op orde te krijgen, zegt Stolk. "Het ministerie heeft al 370 miljoen beschikbaar gesteld en de rest moeten gemeenten en scholen betalen, maar die kunnen dat niet allemaal zelf. We weten allemaal dat veel gemeenten bijvoorbeeld krap bij kas zitten. Er zal nog een flink robbertje over gesproken moeten worden om te kijken wie het moet gaan betalen."