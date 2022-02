Onrust over zorgplekken in Asser Julianastraat, verbouwing gestopt

Bewoners waren vooral verontrust over de zorg behoevende bewoners die er zouden komen wonen. Ze waren nergens over geïnformeerd. Ze alarmeerden de gemeente via een brief.

Gemiste kans

Vastgoedeigenaar Riemer van den Berg, die van de onrust hoorde, was afgelopen maand uit zichzelf al gestopt met de verbouwing, toen ook de gemeente Assen zich met de zaak ging bemoeien na de melding vanuit de buurt. Van den Berg was van plan de buurtbewoners alsnog te informeren via een inloopbijeenkomst. "Een gemiste kans van mij, ik had de buren eerder moeten berichten over de plannen", erkent de vastgoedeigenaar.

Voorzitter Jan Braaksma van buurtvereniging Oranjestraat en omgeving zegt dat de onrust vooral ontstaan is doordat niemand wist wat er precies in het pand ging gebeuren. "Het is de manier waarop het gaat. Ineens wordt er volop verbouwd, we weten van niks, alleen via geruchten horen we dan dan dat er bepaalde zorgcliënten komen. Dat is toch niet gebruikelijk."

Joodse familie Godschalk

In het pand zat vroeger de borstelfabriek van de Joodse familie Godschalk. Bovenin het pand zouden vier woonplekken komen voor ex-verslaafden van de zorgorganisatie Compound, beneden zit dagbesteding. Daar worden door cliënten van de Compound tweedehands meubelen opgeknapt.

Van den Berg wil de vroegere borstelfabriek volledig in oude luister herstellen, waarbij de naam Godschalk terugkeert op de gevel. Ook komt er een informatiebord over de Asser Joodse familie op de muur. Hertog Godschalk, zijn vrouw Roselie Cohen en zoon Jacob werden in 1943 in Auschwitz vermoord.

De oude borstelfabriek aan de Julianastraat van de Joodse familie Godschalk wordt in oude luister hersteld (Rechten: NexLab)

Woonwinkel met woning

Toen Van den Berg het pand vorig jaar kocht, zat er een tweedehands woonwinkel in met op de bovenverdieping een woonvertrek. Daarvoor was het lange tijd een fitnesscentrum. De vastgoedeigenaar was bezig de bovenruimte op te splitsen voor vier bewoners van de Compound, die gebruik zouden maken van een gemeenschappelijke keuken en sanitaire voorzieningen. Hij dacht hiervoor geen vergunning nodig te hebben, omdat er een woonbestemming op zat.

Maar volgens de gemeente, die op de locatie de boel onderzocht, mag deze woonfunctie zomaar niet. "Voor het pand geldt de 'beheersverordening Assen Binnenstad', en dat betekent dat woonsituaties zonder omgevingsvergunning niet zijn toegestaan. Bij controle bleek dat de nieuwe eigenaar zonder vergunning bezig was om het pand te verbouwen tot een zorglocatie met vier wooneenheden", aldus gemeentelijk woordvoerder Arjan van de Leur. "En die woonfunctie kan zomaar niet."

Legalisatie

De gemeente gaat nu met de vastgoedeigenaar in gesprek, om te kijken of de situatie alsnog kan worden gelegaliseerd. Hierbij wordt ook de mening van de buurtbewoners meegenomen. "Maar aan de eigenaar is aangegeven dat het pand voorlopig niet als woonzorgfunctie in gebruik kan worden genomen", aldus Van de Leur.

Eigenaar Van den Berg is het niet helemaal eens met de visie van de gemeente. Volgens hem heeft het pand al vanaf 1960 volgens het bestemmingsplan een woonbestemming. "Dat er vanaf 2014 ineens een andere verordening bijgekomen is, wil nog niet zeggen dat die woonbestemming eraf is. Hier zat de afgelopen jaren een tweedehands woonwinkel, met woonruimte erboven. Dat werd wel door de gemeente toegestaan." Hij gaat in elk geval met de gemeente in gesprek.

Woonplekken onzeker

Of er aan Julianstraat 9 alsnog vier cliënten van zorgorganisatie de Compound komen te wonen, kan Van den Berg niet zeggen. "Ik kijk eerst wat er mogelijk is. Het kan ook zomaar zijn dat er twee aparte woonappartementen komen. Dat is helemaal afhankelijk wat er uit het overleg komt."

Compound-directeur Ronnie Damhuis betreurt de hele gang van zaken rond de vier woonplekken. Zijn organisatie heeft de opvangplekken voor cliënten hard nodig. "Dit zijn mensen die verder niet in een 24-uurs zorgtraject zitten. Alleen bij het wonen hebben ze af en toe een stukje begeleiding nodig, en dat verzorgen wij. Ook in de Oosterhoutstraat hebben een woonlocatie voor vijf mensen. Daar was eerst ook onrust in de buurt. Maar na een jaar is alles pais en vree, en hoor je er niemand meer over."