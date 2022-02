Culturele verenigingen Aol Volk en Volk van Grada gaan samen verder

De Drentse culturele vereniging 't Aol Volk werd opgericht in 1948. Na een ruzie binnen deze organisatie ontstond in 1979 't Volk van Grada als afsplitsing. Beide clubs zijn uitgegroeid tot een begrip in Emmen en ver daarbuiten. Behalve Drentse toneeluitvoeringen, houden de verenigingen zich bezig met dans en oude gebruiken. Zo keurt 't Aol Volk altijd de paasvuren in Zuidoost-Drenthe.

Jongeren

Maar zonder krachtenbundeling en een compleet nieuwe presentatie van de Drentse tradities zijn beide organisaties volgens Stahl binnen vijf jaar ter ziele. "Samen tellen we ongeveer achthonderd oudere leden, maar jongeren komen er niet meer bij. Dat is niet vreemd, want de presentatie van onze tradities staat al vijftig jaar stil. Toch is er in 2022 wel degelijk interesse voor het Drentse verleden. Je moet het alleen anders presenteren en daar gaan we mee aan de slag."

Zakje voor smartphone

Als het aan de penningmeester ligt, dragen de dansgroepen in de toekomst bijvoorbeeld modernere klederdracht. "In Duitsland zag ik een dansgroep waar ze in de kleding een zakje voor de smartphone hadden gemaakt. Klederdracht met een frisse eigentijdse touch dus. Zoiets moeten we ook doen."

Extra terras

Verder komt er een extra terras en een speeltuin bij het onderkomen van de club, museumboerderij Nabershof. Ook zijn de exposities in Nabershof volledig gedigitaliseerd. "Ik weet zeker dat 't Aol Volk en 't Volk van Grada als nieuwe Emmer geschiedenisvereniging een toekomst hebben."