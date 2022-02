Politie leidt op met stroomstootwapen: 'Taser vult gat tussen vuurwapen en wapenstok'

Zo'n 160 agenten in Noord Nederland maken al gebruik van het nieuwe wapen. Binnenkort worden dat er meer. Daarom wordt op het oefenterrein van de politie in Zuidlaren al flink geoefend met de taser. Een bus is onderdeel van het strijdtoneel. Een passagier is agressief, de buschauffeur kan niets doen en twee politieagenten schieten de chauffeur te hulp en gebruiken het stroomstootwapen. De agressieve passagier valt schreeuwend op de grond. Even is hij stil. De agenten slaan hem in de boeien.

Deëscalerend effect

"Het nieuwe geweldsmiddel wordt gebruik om het gat te vullen tussen het vuurwapen en andere middelen", legt Jos Arends uit. Hij is docent Integrale Beroepsvaardigheden Training. "Er zijn situaties waarbij de politie met behoorlijk wat geweld te maken krijgt. Dan is de keuze: of vechten, of peperspray wat soms niet afdoende is, of de wapenstok gebruiken - wat ook letsel kan veroorzaken. En uiteindelijk moet je misschien het vuurwapen gebruiken. Dan heb je nu een geweldsmiddel waarbij je afstand kan houden. Maar ook het deëscalerend effect komt heel duidelijk naar voren, want je waarschuwt van te voren voor het gebruik van een stroomstootwapen. Wat je dan ziet is dat mensen stoppen met het geweld."

Zo'n taser kan maximaal 50.000 volt hebben, maar volgens de politie is de stroomsterkte de boosdoener bij het wapen. 1,3 milli-ampère per seconde raast door het wapen. "Een goed schot is voldoende om je spieren die vanuit het centrale zenuwstelsel worden aangestuurd in één keer uit te schakelen", meent Arends. "Mensen vallen in één keer naar voren en het is over en uit. Het is ook maar even en dan zijn ze ook weer bij. Dan liggen ze alweer in de boeien."

'Veilig voor gebruik'

Toch mogen politieagenten de taser niet te pas en te onpas gebruiken. Het apparaat mag gebruikt worden wanneer er een levensbedreigende situatie ontstaat. Elke situatie kan daarin anders zijn. Arends: "Op het moment dat iemand zegt 'ik ga niet mee', is dat niet voldoende. Er moet echt wel wat meer zijn."

Het stroomstootwapen in gebruik tijdens een oefening in Zuidlaren (Rechten: RTV Drenthe)

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van de taser veilig is, meent Joop de Schepper, eenheidsleiding van de politie Noord-Nederland. "Het is uitvoerig getest. Zowel bij de politie als wetenschappelijk onderzoek. Het wapen is op zich niet gevaarlijk en veroorzaakt ook geen letsel. Wel moet er oog zijn voor het secundaire letsel: wanneer iemand valt of tegen iets aan valt." Ook meent De Schepper dat het uitvoerig is onderzocht dat de taser geen schade kan veroorzaken bij mensen met bijvoorbeeld een pacemaker.

Al in gebruik

Inmiddels is de taser in Noord-Nederland twee keer gebruikt. "Dat waren twee identieke gevallen", vertelt De Scheper. "De mensen wilden zichzelf wat aandoen en voor de politiemensen moeilijk aanspreekbaar en onbereikbaar. Door het gebruik van het stroomstootwapen konden de politiemensen ingrijpen en de mensen weer overbrengen aan de zorg, zonder dat daar fysiek letsel is ontstaan."

De komende tijd zullen er meer agenten komen met zo'n gele taser op zak.