Alle Drentse partijen voor gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd

"Het lijkt altijd simpel. Een lijstje samenstellen. Maar het is een ontzettend grote klus." Met die woorden van burgemeester Richard Korteland zijn alle politieke partijen die zich hebben aangemeld voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Meppel goedgekeurd.

Datzelfde geldt voor alle andere Drentse gemeenten. Alle partijen die zich hebben aangemeld voor de verkiezingen van volgende maand zijn definitief goedgekeurd.

In totaal hebben 34 verschillende partijen zich aangemeld voor de gemeenteraadsverkiezingen in Drenthe. Daar zitten zes nieuwkomers bij: Assen Centraal (gemeente Assen), STIP (Emmen), Vitaal Emmen, Hart voor Vrijheid, Tynaarlo Nu (beide Tynaarlo) en Forum voor Democratie (in Emmen en Hoogeveen).

Foutjes

Op 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dan kan er gestemd worden op een kandidaat uit zo'n lijstje. Geen simpel lijstje dus. Want om mee te doen moeten partijen aan allerlei verplichtingen voldoen. Alle kandidaten moeten bijvoorbeeld een instemmingsverklaring inleveren en dat gaat wel eens fout. Ontbreekt er een kopie van identificatiebewijs bijvoorbeeld. Of er zijn niet genoeg ondersteuningsverklaringen ingeleverd. In de gevallen dat het fout is gegaan, is het allemaal hersteld.

En dus doen er 34 verschillende partijen mee op 16 maart in Drenthe.

Lees ook: