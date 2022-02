Rolstoel kwijt in ziekenhuis: Isala plakt trackers zo groot als 2-euromunt erop

Op verschillende apparatuur wordt een tracker geplaatst die met een app uit te lezen is. De tracker is zo groot als een 2-euromunt. "Het is een investering die zich heel snel terugverdient", zegt Frank Pongers, manager I&I bij Isala, dat ziekenhuizen heeft in onder andere Meppel en Zwolle. De trackers kosten ieder ongeveer een euro per maand.

"Veel belangrijker, het maakt het werk leuker. Wie heeft er nu zin in zoeken?", vraagt hij zich af. Het is dan ook al een aardig succesvolle proef van Isala. "Hiermee kan het zoeken makkelijk verminderd worden naar 5 minuten per dag." Meerdere afdelingen hebben al interesse getoond om mee te doen aan de proef en hebben gevraagd of ook andere voorwerpen voorzien kunnen worden van de tracker. Een bed van de intensive care bijvoorbeeld.

Lekkage

Het gaat trouwens niet alleen om medische diensten. De technische dienst toont ook interesse. "Willen ze een lekkage repareren, moeten ze eerst op zoek naar de ladder", aldus Pongers. De trackers zijn al op de waterstofzuigers van het ziekenhuis geplakt.

De proef van Isala draait nu nog alleen in het ziekenhuis in Zwolle, op twee afdelingen. Daar werd vorig jaar een nieuw netwerk uitgerold, waardoor het track & trace-project mogelijk is. Dat netwerk is ook geïnstalleerd in het nieuwe ziekenhuis in Meppel. Daar gaat dan ook gewerkt worden met de trackers.

Verbetering

Paul van Keeken, klinisch fysisch medewerker bij Isala, legt uit hoe het systeem werkt: "De tracker of tag staat in verbinding met een app op de telefoon. Dat gaat via Bluetooth. In de app wordt de locatie weergegeven van het apparaat. De berging bijvoorbeeld, of een kamer." Omdat er al een lijst is van 1200 apparaten waar de tag geschikt voor kan zijn, kan dat al snel onoverzichtelijk worden in de app. "We kunnen de tracker een naam geven, en we kunnen het ook scannen op een code."

Isala is een proef begonnen om spullen makkelijker terug te vinden (Rechten: Isala)

De software is al flink verbeterd. Toen het ziekenhuis in 2017 onderzoek deed of dit mogelijk was, was deze software nog te duur. Het zou een terugverdientijd hebben van zeventien jaar. Dat is inmiddels verleden tijd.

Er valt echter nog wel genoeg te verbeteren. De radius van de tracker is nog aardig groot. Zo'n 10 meter. "Dat kan teruggebracht worden naar 3 meter", weet Pongers. "Nu is het zo dat een verpleegkundige nog drie deuren moet openen om te zien waar het apparaat staat. Het kan in de kamer staan die is aangegeven in de app, of in de kamers ernaast."

