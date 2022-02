1.543 nieuwe positieve coronatests in Drenthe

De meeste nieuwe positieve tests komen uit Emmen (367), gevolgd door Hoogeveen (233). Maar het werkelijke aantal nieuwe gevallen ligt hoger, want de achterstand bij het RIVM is opnieuw opgelopen. De systemen kunnen niet alle positieve testuitslagen doorgeven, omdat het er te veel zijn.

In Drenthe zijn volgens de laatste cijfers van het RIVM geen nieuwe sterfgevallen door toedoen van het coronavirus geregistreerd.

Aantal besmettingen en overlijdens met het coronavirus sinds 27 februari 2020 (bron: RIVM, 04-02-2022)

Gemeente Positieve tests Overlijdens Aa en Hunze 4149 (+43) 23 Assen 11647 (+163) 26 Borger-Odoorn 4397 (+82) 27 Coevorden 7279 (+121) 35 Emmen 22336 (+367) 97 Hoogeveen 12288 (+233) 48 Meppel 6964 (+122) 37 Midden-Drenthe 5591 (+61) 32 Noordenveld 5098 (+78) 28 Tynaarlo 5289 (+116) 26 Westerveld 3050 (+45) 23 De Wolden 5337 (+98) 32 Onbekend 708 (+14) 0

Landelijk ruim 72.000 positieve tests

In heel Nederland zijn het afgelopen etmaal 72.162 positieve coronatests geregistreerd. Het RIVM kampt met een achterstand van 124.000 positieve tests, die nog niet geregistreerd zijn. Dat zijn er 48.000 meer dan een week geleden. Het totale aantal positieve tests over de afgelopen week zal dus in de buurt van de 600.000 liggen.

Het aantal gemelde sterfgevallen blijft relatief laag. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat vijf coronapatiënten aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.