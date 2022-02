Sayaguesa-runderen veranderen gedrag door wolf

Het lijkt erop dat deze dieren hun gedrag aanpassen door de aanwezigheid van de wolf, aldus Tineke Bouwmeester van Natuurmonumenten.

Aanpassing

"Ze lopen nu veel meer in grotere groepen. Je ziet dat ze de kalveren veel meer in bescherming nemen, midden in de groep, en ze komen op plekken in het terrein waar ze voorheen nooit kwamen", aldus Bouwmeester.

Bouwmeester verwacht niet zo snel een wolvenaanval. "Het is gehoornd vee, de dieren kunnen heel goed van zich afslaan. Dat betekent dat er weinig mis kan gaan. Het enige kwetsbare moment is wanneer een kalfje geboren is. De koe legt het even weg totdat het sterk genoeg is om aan te sluiten bij de kudde. Verder bedenkt de wolf zich nog wel een keer, die schat zijn kansen in en weet dat hij niet meer kan jagen als hij gewond raakt. Dan is hij ten dode opgeschreven."

