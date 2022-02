Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Wat is er te doen in Drenthe? (Rechten: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

De Olympische Spelen in Peking zijn vandaag begonnen. Ga je dit weekend voor de buis zitten, of houd je niet zo van sport? Hier zijn in ieder geval wat tips om er dit weekend op uit te gaan.

Op zoek naar de das

Gezinnen met kinderen kunnen dit weekend een speurtocht volgen op het Donderpad in Norg. De speurtocht heeft het thema Winter. Het routeboekje is gratis af te halen. Je gaat op zoek naar sporen van Donder de Das. De lengte van de speurtocht is drie kilometer. Vertrekpunt is Natuurplaats Noordsche Veld, Donderseweg 22 in Norg

Bomen

Trek je je het lot van bomen aan? Dan kun je dit weekend de handen uit de mouwen steken op De Bloemert in Midlaren, net over de grens in Groningen. Daar verzamelen ze overtollige struiken en boompjes, om die op een andere plaats een betere kans te geven om uit te groeien tot volwassen bomen. Iedereen is welkom om te helpen.

Fochterloërveen

Zaterdagochtend kun je onder begeleiding van een gids op zoek naar vogels in het Fochterloërveen. Een wandeling van drie uur door een van de mooiste en kwetsbaarste natuurgebieden van Nederland. Met kans op het spotten van bijzondere vogels. Wel een verrekijker en goede wandelschoenen meenemen. Van tevoren aanmelden is verplicht. Vertrekpunt is Kerklaan 8 in Veenhuizen.

Biologische markt

In Frederiksoord kun je zaterdagochtend kunt boodschappen doen op de biologische markt. Voor het Huis van Weldadigheid kun je terecht voor verse groenten en fruit, kruidenierswaren, brood en banket, kaas en vlees en meer. Bij slecht weer gaat de markt gewoon door.

Jaar van de tijger

In China is afgelopen dinsdag het nieuwe jaar begonnen, het jaar van de tijger. In het Rensenpark in Emmen spelen ze daar dit jaar opnieuw op in met China Lights. In het park zijn allerlei voorstellingen met licht en lantaarns te bewonderen. De lantaarns die worden gebruikt zijn vaak metershoog.