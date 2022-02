Wereldkankerdag: 'De ziekte is nog steeds taboe, praat erover'

In het midden van de activiteitenruimte in het Toon Hermans Huis staat een sober geklede tafel. Er branden een aantal kaarsjes en er staat een ingelijst gedicht. Uit de kamer ernaast klinkt gepraat en gelach. "Mensen denken dat het hier altijd een trieste bedoening is", zegt Joke Dijkema, coördinator van het Toon Hermans Huis. "Maar we lachen eigenlijk heel veel met elkaar."

Mensen die zelf kanker hebben of hebben gehad kunnen in Hoogeveen terecht om met elkaar te praten. kunnen of mensen kennen die de ziekte kunnen "Als lotgenoten onder elkaar", voegt Dijkema toe. Maar mensen kunnen er ook terecht als een dierbare kanker heeft.

Heel eenzaam

Eén van die 'lotgenoten' is Liesbeth van Schie. Eind 2019 hoorde ze de diagnose die ze nooit had willen horen: borstkanker. "Dat was een schok, want je verwacht het absoluut niet. De behandelingen onderging ik tijdens de coronatijd, dus die periode was heel eenzaam."

Ze werd geopereerd en nu is ze weer kankervrij. Maar de naweeën van de behandelingen bleven. "Door de operatie functioneerde mijn linkerarm niet meer. De meest simpele handelingen kon ik daardoor niet goed meer uitvoeren. Het is heerlijk om dan met lotgenoten te praten die je begrijpen."

Voorzichtig

Het Toon Hermans Huis heeft dus een belangrijke functie, maar moest door de coronamaatregelen vier keer de deuren sluiten. "Onze gasten zijn al kwetsbaar, dus tijdens de coronatijd trokken ze zich nog meer terug", zegt coördinator Dijkema. "We zijn dus opgelucht dat we weer open zijn, maar nog steeds is het minder druk dan voorheen. Blijkbaar zijn de bezoekers nog steeds erg voorzichtig."

Het inloophuis is normaal gesproken op vrijdag gesloten, maar voor vandaag maken ze een uitzondering. "We 'vieren' het met thee en taart, al is dat gek om het zo te noemen. We staan er in ieder geval bij stil."

Nog steeds taboe

Van Schie is dus ook aanwezig, omdat ze wil benadrukken hoe belangrijk het is om te praten over de impact van de ziekte. "In mijn geval kreeg ik al op relatief jonge leeftijd borstkanker. Maar ik was er snel genoeg bij. Het is belangrijk om erover te praten zodat het geen taboe wordt of dat je te laat bent met een behandeling."

Want volgens Dijkema is dat taboe er nog steeds, ondanks de vele aandacht die de ziekte krijgt in de media. "Het zorgt nog te vaak voor ongemakkelijke gesprekken. Zelfs als mensen elkaar al lang kennen weten ze niet van elkaar dat iemand kanker heeft gehad. Zo groot is dus dat taboe. Het zou al zoveel helpen als mensen er mensen het er gewoon over kunnen hebben."