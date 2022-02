Dressuuramazone Lisanne Veenje runt imposant paardenpaleis in Vledder

Hiervoor had Veenje haar eigen bedrijf in Zweeloo. Met haar inmiddels 15-jarige hengst Wirdmer fan'e Boppelannen is ze de enige amazone in Nederland die met een Fries internationale Grand Prix rijdt. Het paard, dat eigendom is van een familie in Oostenrijk, werd in 2020 uitgeroepen tot Fries Paard van het Jaar.

Hoewel Veenje nu van Zweeloo naar Vledder is verhuisd en een groot bedrijf met 35 Friese paarden runt, blijft de sport nog altijd even belangrijk. En dat gaat ook goed samen.

"Ik ben nu de hele dag hier en kan me helemaal focussen op deze paarden.", reageert Veenje. "En we hebben hier een prachtige binnen-accommodatie waar je altijd kan trainen. Het geeft daarom juist extra motivatie om het hoogste te bereiken wat je wil."

Op het imposante paardencomplex in Vledder staan, inclusief veulens en jonge paarden, in totaal zo'n 35 Friezen. "De paarden in de opfok hoeven alleen maar verzorgd te worden. De fokmerries trainen ook niet volop. Dus we trainen alleen de sportpaarden", legt Veenje uit.

Wirdmer fan'e Boppelannen

Corona heeft overigens wel roet in het eten gegooid wat betreft haar internationale opmars met de inmiddels 15-jarige Wirdmer.

"Ik heb minder kunnen doen dan normaal. Dat is wel echt heel jammer, want we waren toen op ons hoogtepunt. Maar ik ben wel blij dat hij nog heel goed in vorm is. Hij is net weer naar een dierenkliniek geweest voor een gezondheidscheck en daar kwam hij heel goed doorheen. Maar vaak zitten ze met 15 of 16 jaar wel op hun hoogtepunt."

Wetser

Inmiddels heeft Veenje meer ijzers in het vuur. De 7-jarige hengst Wetser, die door haar opa is gefokt, loopt in het Z en doet mee aan een ontwikkelingsproject voor dressuurruiters uit Drenthe en Groningen om door te stromen naar de Grand Prix.

Crystal Jede

Daarnaast maakt ze furore met de zesjarige Crystal Jede: een paard van de stal zelf. Met deze 6-jarige merrie vormt ze bijna een jaar een uiterst succesvolle combinatie.

"Afgelopen zomer hebben we de PAVO-Cup voor 5-jarige merries al gewonnen. Afgelopen week zijn we met veel succes voor het eerst in het Z gestart en zij heeft deze week ook meteen haar sportpredicaat behaald."

Om wél nakomelingen te krijgen van Crystal Jede en om haar sportcarrière niet te onderbreken, wordt nu een embryo van haar door een draagmoeder op stal gedragen.

(Artikel gaat verder na de video)

Van alle gemakken voorzien

Stal Jede in Vledder is eigendom van de Friese familie Schroo. Maar omdat zij in het buitenland zijn gaan wonen runnen de vrouwen het bedrijf nu samen. Het complex is van alle gemakken voorzien. Zo is er een mest-afvoer-systeem zodat stallen niet met een kruiwagen hoeven worden leeggeschept. Ook kunnen de paarden onder een solarium voor ontspannen spieren en is er een verwarmde dekenkast waar de paardendekens snel kunnen drogen. Verder is er een indoor-dressuurring met een eb- en vloedbodem die zelf de vochtigheidsgraad bewaakt.

(Artikel gaat verder onder de foto)

De wasplaats is van alle gemakken voorzien bij Stal Jede in Vledder (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

Het bedrijf is een fokkerij, een handelsstal en een sportstal tegelijk. Maar van oorsprong is het een fokkerij. "Het is een stukje passie voor het Friese paard. Sport is daarbij gekomen en is inmiddels bijna net zo belangrijk", verklaart Van Veen. "We zijn een bedrijf met ongeveer tien veulens per jaar. En de sport is daarbij ook belangrijk. Door de sportpredicaten staan de moeders er weer beter op. Maar als de kinderen goed presteren straalt dat ook weer af op de moeder.

Handel of sport?

Buiten Wirdmer en Wetser na zijn alle paarden op het bedrijf eigendom van de familie Schroo. "De jonge paarden moeten zich vanaf hun derde gaan bewijzen", licht Veenje toe. "De hengsten gaan dan naar de hengstenkeuring en de merries naar hun keuring. Ze worden beleerd onder het zadel en een aantal zal dan behouden worden maar er zal ook een aantal verkocht worden", besluit Veenje.

Lees ook: