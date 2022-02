Recreanten camping Meerzicht vechten opzegging aan bij de rechter

Europarcs is de nieuwe eigenaar van het park en heeft de recreanten gesommeerd per 31 december 2022 te vertrekken. De recreanten, die zich inmiddels in de vereniging Parkbelangen Meerzicht hebben verenigd, laten het daar niet bij zitten en hebben een advocaat in de arm genomen.

Kans van slagen

Woordvoerder Eric Veenstra denkt dat het aanvechten van de beslissing bij de rechter kans van slagen heeft. "Op dit moment zijn we iedereen aan het mobiliseren. We weten in ieder geval dat zoveel mensen ons steunen, dat we de rechtszaak kunnen aangaan."

Volgens advocaat Marcel van Wezel van Tomlow Advocaten is opzegging van niet-verplaatsbare kampeermiddelen niet toegestaan op het terrein. Volgens de vereniging Parkbelangen Meerzicht is het overgrote deel van de recreanten in het bezit van zo'n niet-verplaatsbaar kampeermiddel.

Plannen onduidelijk

Over de plannen rondom camping Meerzicht bestaan twijfels bij zowel recreanten als de gemeente Noordenveld. Dat betoogt althans de belangenvereniging, die afgelopen week nog een gesprek voerde met de wethouder. Volgens de vereniging heeft de gemeente nog geen plannen gezien.

De belangenvereniging, die al meer dan 50 leden telt en eerder vandaag werd opgericht, maakt zich verder zorgen over de aanwezige flora en fauna in het gebied.

