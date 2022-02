Rechter: 'Deel mountainbikeroute Vledderveen open, werkzaamheden niet verder'

"We hadden gehoopt dat de hele route verboden zou worden, maar we zijn blij met deze uitspraak." Dat zegt Jan Hoekema, voorzitter van NatuurAlert, over de uitspraak van de rechtbank Groningen over de aanleg van de mountainbikeroute in Vledderveen.

De rechter heeft besloten dat de komende zes weken alle werkzaamheden voor de mountainbikeroute stilgelegd moeten worden en dat het zuidelijke deel van de route afgesloten en onbegaanbaar moet worden. Een ander deel kan openblijven. Ondertussen loopt er een bezwaar van NatuurAlert tegen de vergunning van de gemeente Westerveld voor het aanleggen van de route.

FietsZe race & mtbclub uit Vledder is een mountainbikeroute aan het aanleggen in Vledderveen. Die route gaat door een Natura 2000-gebied. NatuurAlert bracht in dat in het gebied van nature talrijke beschermde amfibieën en reptielen aanwezig zijn, waaronder de adder, de ringslang, hazelworm, de levend-barende hagedis, de kamsalamander, de heikikker en de poelkikker. "De praktijk leert in de visie van verzoeksters dat deze soorten door mountainbikers worden overreden."

Provincie en rechter oordeelden al eerder

Eerder besloot de provincie Drenthe al dat de werkzaamheden stilgelegd moesten worden. Dat was omdat er eerst onderzoek moet komen of de natuur aangetast wordt door de aanleg. De rechter had dat eerder ook al besloten, en dat er van het al aangelegde gedeelte geen gebruik van gemaakt mag worden.

Maar dat was nog een voorlopige uitspraak in december 2021. Toen was de voorlopige inschatting van de rechter dat het besluit om een vergunning te verlenen voor de route geen stand zal houden. Totdat er meer duidelijkheid was, mocht er niet aan de route gewerkt worden. Inmiddels is er door een ecoloog extra onderzoek gedaan.

NatuurAlert is blij met de uitspraak van de rechter gisteren. "Blij dat het belang van de natuur en het landschap is meegenomen. Mountainbiken is een prima manier van recreatie. Maar het moet de natuur niet verstoren."

Beide partijen zijn het eens

Uit het ecologische rapport is naar voren gekomen dat de aanleg en het gebruik van de bestaande route de beschermde dieren in het gebied op een "niet te verwaarlozen wijze worden geraakt." Volgens het onderzoek is zeker niet uit te sluiten dat "de aanleg en het gebruik van de route op de beschermde habitats en soorten een significant effect kan hebben."

NatuurAlert, de gemeente Westerveld én FietsZe zijn het eens dat afsluiting van de reeds aangelegde delen van belang is voor de bescherming van de diersoorten in het gebied. Ook zijn de partijen het eens over het niet verder aanleggen en gebruiken van het zuidelijke gedeelte van de route.

Deel van route blijft open

Een ander gedeelte van de route mag van de rechter wel openblijven. Uit het onderzoek blijkt dat de beschermde soorten zich niet in de buurt van dit deel van de mountainbikeroute bevinden. Een deel van deze route al is aangelegd en wordt intussen ook betrekkelijk intensief wordt gebruikt.

NatuurAlert vroeg in december bij de rechter om een dwangsom voor de gemeente Westerveld. De organisatie vond dat de gemeente niet genoeg ingreep om te voorkomen dat er gebruik werd gemaakt van de route. "Wij begrijpen ook wel dat je met de beperkte middelen niet 24 uur per dag kan handhaven", reageert Hoekema nu. "En al helemaal niet op iedere meter."

De rechter komt tot eenzelfde conclusie. Volledige handhaving stuit op praktische problemen, oordeelt de rechter. Omdat de partijen allemaal mee hebben gewerkt aan het onderzoek, en het over de stukken eens zijn, wordt er door de rechter deze keer geen dwangsom opgelegd.

Ondertussen loopt het bezwaar tegen het uitgeven van de vergunning nog.

Lees ook: