Liveblog: FC Emmen zet belangrijke stap richting periodetitel met zege op TOP Oss [gesloten]

Beide ploegen hadden, voor aanvang van dit duel evenveel punten in de strijd om de periodetitel, maar door de overwinning gaat FC Emmen nu alleen aan kop. Vlak, Kharchouch en El Azzouzi zorgden voor de doelpunten. Margaritha deed iets terug namens TOP Oss, 3-1.

In een weinig enerverende eerste helft domineerde Emmen in balbezit, maar wist het weinig kansen te creëren. Toch werd vlak voor rust de ban gebroken door Jari Vlak die de bal na een afgeslagen voorzet van Assehnoun plots voor de voeten kreeg. De middenvelder bleef kalm in het zestienmetergebied en verschalkte doeman Alblas in een 1op-1 situatie: 1-0. Zo ging Emmen met een fijn gevoel de rust in.

Nog niet gespeeld

Toch was het duel nog lang niet gespeeld, want na zes minuten in de tweede helft stond het opeens 1-1. Keziah Veendorp verspeelde de bal slordig op het middenveld. TOP Oss profiteerde maximaal van dat cadeautje. Het was oud-FC Emmen jeugdspeler Jearl Margaritha die een lage voorzet vanaf de rechterkant promoveerde tot een doelpunt: 1-1.

Veerkrachtig Emmen

Emmen was zichtbaar geschrokken van die plotselinge tegentreffer, maar wist in het resterende halfuur de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken, Reda Kharchouch bracht de thuisploeg in de 66e minuut, met een echte spitsengoal, op een 2-1 voorsprong. Daarna was het Oussama El Azzouzi die het slotakkoord verzorgde en Emmen met een krachtige kopbal op 3-1 bracht. De middenvelder stond bij een corner in de 83e minuut vogelvrij en kopte Emmen in veilige havens.

De wedstrijd was daarna gespeeld en de belangrijke drie punten werden over de streep getrokken. Door de overwinning gaat de ploeg nu alleen aan kop in de strijd om de derde periodetitel, bovendien verstevigt de ploeg de tweede positie in de Keuken Kampioen Divisie. Volgende week vrijdag staat de volgende wedstrijd op het programma. Dan reist de ploeg af naar Flevoland voor het duel tegen Almere City FC. Die wedstrijd begint om 20:00 uur en is weer live te volgen via deze liveblog en radio Drenthe.