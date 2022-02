Assen gunt horecapaviljoen Baggelhuizerplas aan Zwols bouwbedrijf

De bouw en exploitatie van een horecapaviljoen aan de Baggelhuizerplas is toegewezen aan Evertsen Bouw BV. Met het plan Zand-Erover voldeed het Zwolse bouwbedrijf volgens de gemeente Assen het best aan de criteria die voor de gunning waren opgesteld.

Wethouder Mirjam Pauwels is enthousiast over het ontwerp. "Het paviljoen is een verrijking voor het gebied, past prachtig in de omgeving. Het voldoet aan al onze verwachtingen. Ik weet zeker dat bezoekers aan de plas blij zullen zijn met deze voorziening."

Krediet van 180.000 euro

Voordat de bouw kan beginnen moet de kavel nog wel bouwrijp worden gemaakt. B en W stellen de gemeenteraad voor om hiervoor een krediet van 180.000 euro beschikbaar te stellen. Het geld is bedoeld om onder andere het openbare toiletgebouw dat er nu staat te slopen en het aanleggen van openbare verlichting en een aantal parkeerplaatsen voor minder validen. Ook worden de volleybalvelden verplaatst.

De verwachting is dat het paviljoen in het voorjaar van 2023 in gebruik wordt genomen. Het is de bedoeling dat het paviljoen het gehele jaar geopend is. De toekomstige exploitant, De Haan Horeca BV, gaat met het Werkplein Drentsche Aa verkennen of ze mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek kunnen bieden. Ook komen er leerbanen voor jongeren die in opleiding zijn en een baan in de horeca ambiëren.

In de komende maanden wil Evertsen Bouw een informatiebijeenkomst houden, onder meer om omwonenden te informeren over het ontwerp en de plannen.

