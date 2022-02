Dick Lukkien: 'Heb redelijk rustig gezeten vanavond'

"Ik heb eigenlijk de hele avond wel rustig gezeten. Behoudens een fase van tien minuten na de tegengoal was het minder aan onze kant, maar verder hadden we weinig te vrezen", aldus Lukkien.

Volgens Lukkien kon TOP Oss de ruimtes lange tijd belopen, maar speelde zijn formatie ook te lang voorspelbaar. "Vooral in het eerste half uur hadden we sneller van kant naar kant moeten spelen. Dat werd beter in de laatste fase voor rust. Toen kregen we via Van Ooijen en Romeny ook twee prima kansen en scoorde we uiteindelijk via Vlak. Na rust verspelen we knullig de bal en wordt het 1-1. Door een goede treffer van Reda Kharchouch wordt het 2-1 en vanaf dat moment hebben we echt goed gespeeld."