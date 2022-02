Drenthe Toen neemt een duik in de collectie Brands

Marianne Bakker van Collectie Brands met één van de vele curiosa uit het museum: een haarbal uit een koeienmaag. (Rechten: RTV Drenthe/Lydia Tuijnman)

Alleseter

Het handgeschreven testament van prinses Marianne van Oranje Nassau, een haarbal uit de maag van een koe, een fragment van een meteoriet, een gouden munt van Dagobert I, vroeg 7e eeuw. Allemaal voorwerpen uit de Collectie Brands, het bijzondere museum in Nieuw-Dordrecht. De collectie daarvan bestaat uit wat Jans Brands, hij overleed drie jaar geleden, in zijn leven allemaal verzamelde. Hij was wat verzamelen betreft een alleseter.

Drenthe Toen duikt in de collectie Brands

In Drenthe Toen vanaf aanstaande zondag -tot wie weet wanneer- komt er elke week een bijdrage over een belangwekkend voorwerp uit de collectie. Marianne Bakker van het museum maakt de keuze en vertelt het verhaal van het betreffende voorwerp. Jans Brands komt zelf ook aan het woord in de uitzendingen, vanuit het audio-archief van het museum vertelt hij over voorwerpen uit zijn verzameling en dit materiaal is verwerkt in de bijdragen.

Vrijkaartjes voor antwoorden

In deze rubriek Duik in de Collectie Brands mogen we vrijkaartjes voor het museum weggeven aan luisteraars die ons helpen vragen over antieke voorwerpen te beantwoorden. In de uitzending van aanstaande zondag 6 februari wil Marianne Bakker graag meer weten over een voorwerp dat ´de gifbeker´ wordt genoemd. Bakker: "Het bekertje zou van serpentijn zijn, en zou de eigenschap hebben dat het gif neutraliseert. Maar we weten niet of dit ook echt zo is. En we kunnen het Jans niet meer vragen. Misschien zit er wel een heel ander verhaal achter!"

Weet je meer? Mail naar drenthetoen@rtvdrenthe.nl en maak kans op die vrijkaartjes voor Museum Collectie Brands.

Een voorwerp waar men bij Collectie Brands graag meer over wist: ´de gifbeker´. (Rechten: RTV Drenthe/Lydia Tuijnman)