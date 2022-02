'Te weinig oog voor de belangen van schapenboeren'

Diederik Sleurink namens LTO Noord vindt dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met het extra werk dat schapenhouders moeten verrichten om hun vee te beschermen.

Impact

Een wolvenaanval heeft een grote impact, zowel emotioneel omdat de schapenhouder na zo'n aanval geconfronteerd wordt met dode of gewonde schapen als financieel omdat het veel werk kost de dieren tegen de wolf te beschermen. "In dit gedeelte van Drenthe, Wittelte, Wapserveen, Wapse, hebben veehouders diverse aanvallen van wolven gehad bij hun vee", vertelt Sleurink. "Er zijn veehouders die dit voor de derde of zelfs vijfde keer meemaken. Wat je dan in je weilanden aantreft, is een verschrikkelijk drama."

Extra werk

"We hebben het over mensen die zeventig uur per week werken en als hardwerkend gezin samen dertig à veertigduizend euro per jaar verdienen. Van die mensen vragen we iets wat je van een normale werknemer nooit kan vragen", aldus Sleurink. "Ik zeg wel eens tegen wolvenexperts en natuurorganisaties: 'Als jij van je baas de vraag krijgt om een dag extra per week te gaan werken zonder extra salaris, dan zeg je toch 'gekke Henkie'."

Gesprek

Sleurink vindt dat de boeren een vergoeding voor het extra werk moeten krijgen en dat een wolf die schapen aan blijft vallen afgeschoten moet kunnen worden. "We moeten meer in gesprek en ze moeten ook naar ons luisteren." Er wort momenteel gewerkt aan een actualisatie van het wolvenplan. "Ecologisch geschoolde deskundigen en natuurorganisaties mogen daarover meepraten. Maar het belang van de veehouders wordt elke keer van de tafel geschoven. Zo kun je niet doorgaan, daarmee hak je een grote kloof tussen natuur en landbouw en dat leidt uiteindelijk tot eigenrichting."

