19e Olympische Spelen van commentator Herbert Dijkstra roept herinneringen op

Dijkstra is er niet bij in Peking, maar doet verslag vanuit Nederland. Het coronavirus stak een stokje voor een reis naar China. "Als één van de commentatoren ziek wordt dan mogen we met z'n drieën geen commentaar geven. Zo zijn de regels in China." De NOS koos er daarom voor om Dijkstra in Nederland te houden.

Dijkstra: "We doen verslag vanaf de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam. Daar heeft de NOS een speciale studio waar gasten kunnen komen. En wij zitten ergens in een hokje commentaar te doen met de beelden die vanuit Peking binnenkomen."

En dus beleeft de sportcommentator de Spelen net als menig kijker, toch? "Stiekem zien we toch wat meer. De NOS heeft extra camera's langs de Olympische ijsbaan in China staan. Die beelden kan de kijker niet zien, maar wij wel. Stel dat een schaatser verkeerd wisselt of uit de bocht vliegt en de Chinese cameraman heeft dat niet, dan zien wij dat wel. Dus het lijkt alsof we in de Olympische schaatshal zijn, maar uiteindelijk zitten we gewoon in Amsterdam."

Herinneringen

Het zijn Dijkstra's negentiende Olympische Spelen. In 1988 deed hij als eerste én enige sporter mee aan zowel de winter- als de zomerspelen. Eerst als schaatser in Calgary, later dat jaar ging hij als reserve-wielrenner mee tijdens de zomerspelen in het Zuid-Koreaanse Seoel. "Ik ben zelfs een Triviantvraag", grapt Dijkstra. "Het is namelijk uniek, want het komt nooit meer voor dat de winter- en zomerspelen in hetzelfde jaar zijn."

Dijkstra heeft thuis, achterin de schuur, nog zijn Olympische kledingpakket uit 1988 liggen. Hij diept items op uit de knaloranje sporttas. Een witte winterjas met rood, blauw en de Olympische ringen wordt omhoog gehouden. "Dit is de jas waarin ik de openingsceremonie liep. Dat was echt heel bijzonder. We stonden heel lang in de kou, maar ik had het voor geen goud willen missen. Het was geweldig om tussen alle andere atleten te staan. Vliegtuigen vlogen over; het was een enorme show."

Vriendschap voor het leven

Naast een doos met foto's uit zijn schaatscarrière, ("hier het bewijs dat ik ooit haar had"), vindt Dijkstra ook nog een blauw trainingsjak met 'CCCP' op het achterpand. "Als je het dan over de Olympische gedachte hebt, dan is dit dat wel. Ik heb mijn oranje jack geruild tegen deze van schaatser Oleg Bozjev uit Rusland. Sport verbroedert, want nog altijd zijn we vrienden. Ik was zelfs getuige op zijn huwelijk!"

Vijf

Het worden bijzondere Spelen denkt Dijkstra. Een speciaal gevoel heeft hij bij de vijf kilometer die morgen verreden wordt. Het wordt de laatste vijf van schaatskanon Sven Kramer. "Als journalist moet je altijd enige afstand bewaren. Maar ik ben ook maar een mens. Doordat ik met vader Yep Kramer schaatste, heb ik Sven zien opgroeien. Ik deed commentaar bij z'n allereerste wedstrijd bij de senioren. En nu dus ook bij z'n laatste."

Kramer is voor de vijfde keer op de Olympische Spelen en rijdt ook voor de vijfde keer een vijf kilometer. "Het is nog nooit voorgekomen dat een schaatser drie keer op rij Olympisch goud pakt op dezelfde afstand. Hij zou voor een vierde keer op rij kunnen gaan, maar die kans acht ik nu niet groot. Sven kampt met een rugblessure. Maar ik hoop echt dat hij toch nog één keer op het podium mag staan."

Morgenvroeg rond 9.30 uur wordt de laatste vijf kilometer van Kramer uitgezonden bij de NOS.