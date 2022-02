Janneke Ensing sluit ook schaatscarrière af: 'Het is goed zo'

"Ik heb m'n wielercarrière in oktober in de Ronde van Drenthe afgesloten. En ik vind het ook mooi om mijn schaatscarrière op mijn thuisbaan in Groningen af te sluiten", reageert ze. Haar afscheidswedstrijd verloopt zonder grote emoties. "Ik heb denk ik niet alles uit m'n schaatscarrière gehaald, soms steekt dat, maar het is goed zo."

In haar laatste marathon kan Ensing geen potten breken (Rechten: Persbureau Drenthe)

Sinds 2007 in A-peloton

In 2007 reed ze haar eerste marathonwedstrijd in het A-peloton. Ze won in totaal twaalf wedstrijden op kunstijs: in 2017 voor het laatst. Vorig weekend, bij de marathon van Utrecht, verraste ze nog één keer door als tweede te finishen.

"Dat vond ik nog wel even mooi. Het is jammer dat we dit seizoen niet vaak met een complete ploeg hebben gereden. Ik had graag de jonge schaatsers wat willen leren. Maar dat is er niet van gekomen en daarom is het ook goed dat het klaar is nu. Ik vond het mooi om samen met Arianna Pruisscher te rijden. Zij werd tweede op het Nederlands kampioenschap.

Podium

De marathon in Groningen werd na een tumultueuze massasprint gewonnen door Paulien Verhaar. Verschillende schaatssters kwamen in die sprint ten val. Maaike Verweij uit Veenhuizen werd tweede. Iris van der Stelt eindigde op de derde plaats.

Ensing in achterhoede

Janneke Ensing nam afscheid met de 41e plaats. "Ik kon weinig uitrichten. Het was een hele snelle wedstrijd. Ik heb na het NK nog maar twee keer op het ijs gestaan vanwege m'n werk. De conditie heb ik nog wel, maar ik mis snelheid."

Diëtiste Jumbo-Visma

De 35-jarige schaatsster is overigens verhuisd naar Edam, waar ze sinds kort samenwoont met haar vriend. Daarnaast is ze diëtiste bij de wielerploeg van Jumbo-Visma. Ze bereidt maaltijden op trainingskampen en bij wedstrijden voor mannen als Roglic en Van Aert.

"Omdat zowel m'n vriend als ik veel reizen voor ons werk, is het handig dat we dichtbij Schiphol wonen. Maar ik kom weer terug naar Drenthe, hoor. Daar moeten we het nog even flink over praten."

Janneke Ensing wordt in de bloemetjes gezet bij haar laatste marathon (Rechten: Persbureau Drenthe)

