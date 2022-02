Joop Brink: 'Ik gun elke wethouder een taai dossier aan het begin van zijn loopbaan'

Na acht jaar wethouder te zijn geweest zwaait Brink na de gemeenteraadsverkiezingen in maart af. Toen zijn partij, de PvdA, hem acht jaar geleden vroeg of hij zich kandidaat wilde stellen, gaf hij aan dat hij dan voor twee bestuursperiode wilde gaan. "Die acht jaar zitten er nu op en dan moeten er weer nieuwe mensen komen", aldus Brink in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Qua leeftijd had hij nog best vier jaar door kunnen gaan, maar hij vindt het tijd voor vers bloed met nieuwe ideeën. "Wie de volgende kandidaat-wethouder voor de PvdA wordt, is niet aan mij, maar er zijn genoeg goede mensen. De eerste die in me opkomt? Joop Slomp, de lijsttrekker. Dat is een degelijke en zeer ervaren politicus. Hij heeft ook veel managementervaring, wat enorm helpt als je wethouder wordt. Die zou het zo kunnen worden als de PvdA weer in het college komt."

'Korte afstand'

Brink is sinds zijn 19e lid van de Partij van de Arbeid. Ook was hij medeoprichter van de Jonge Socialisten in Hardenberg en heeft hij tal van andere dingen gedaan in de politiek, zo is hij onder meer raadslid geweest in de oude en de nieuwe gemeente Coevorden (na de herindeling van 1998, red.). Ook was hij een periode fractievoorzitter.

"Ik heb nooit de ambitie gehad om wethouder te worden. Soms komen dingen op je af", vertelt hij. Het mooie van de gemeentepolitiek vindt Brink de korte afstand tot de inwoners. "Je kunt makkelijk contact leggen, de wijken in en echt wat betekenen. Uit onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen van burgers in de rijksoverheid heel laag is, een dikke onvoldoende, maar het vertrouwen in de gemeentepolitiek scoort juist een dikke 7,5. Er is weinig afstand en de lijntjes zijn kort in de gemeente Coevorden, dus je kunt snel wat doen."

Brink toen hij werd verrast met zijn nominatie voor 'Beste lokale bestuurder' (Rechten: Alieke Eising)

Voor hij wethouder werd, werkte de Dalenaar in de zorg,. Zo was hij onder meer locatieleider bij zorgorganisatie Interzorg. Dat hij nu zorg in zijn portefeuille heeft, komt dus mooi uit. "Ik heb veel gemak en plezier gehad van mijn achtergrond. Als gemeente hebben we veel te maken met zorgorganisaties, zoals jeugd- en ouderenzorg en de GGZ. Als je weet met wie je aan tafel zit en welke mogelijkheden en onmogelijkheden deze organisaties hebben, dan praat dat een stuk makkelijker en kom je heel snel bij elkaar."

Hij had het naar zijn zin in de zorg maar koos desondanks acht jaar geleden voor een carrierswitch. "Dat is toch de maatschappelijke verantwoordelijkheid die je dan voelt. Maar ik zag ook de uitdaging om zo'n functie de bekleden en politiek heeft me altijd getrokken... Ik dacht: we gaan er gewoon voor."

Weerstand in Oosterhesselen

Wakker gelegen heeft hij naar eigen zeggen nooit, maar een "taai dossier" dat hem te binnen schiet is het plan voor een asielzoekerscentrum in Oosterhesselen, dat in 2015 op tafel lag. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vroeg de gemeente Coevorden om extra asielzoekers op te vangen, los van het azc in Aalden, vanwege de enorme vluchtelingen stroom. De voormalige locatie van conferentieoord Overcinge De Klencke was in beeld voor een nieuw azc. Brink: "Ik heb me daar hard voor gemaakt en dan sta je opeens in een bomvolle sporthal met een paar honderd Hesselers die buitengewoon kritisch zijn"

Met kritisch zijn is niks mis, benadrukt hij, maar tegelijkertijd vond hij ook dat de gemeente als overheid de verantwoordelijkheid moest nemen om vluchtelingen op te vangen. "Coevorden - en Drenthe ook - is erg gastvrij, maar in zo'n geval heb je wel wat weerstand te overwinnen. En toen bleek het ook nog een lastig proces met het COA, dat heel stroef verliep. Dat was zeker geen hoogtepunt, maar wél in het leren en je vormen als wethouder. Ik gun iedere wethouder zo'n dossier in het begin van zijn loopbaan. Daar word je volwassen van."

Brink in zijn tweede bestuursperiode met toenmalig burgemeester Bert Bouwmeesterm, toenmalig wethouder Jan Zwiers en Jeroen Huizing, die nog steeds wethouder is (Rechten: archief RTV Drenthe)

Uiteindelijk kwam er geen azc, doordat Brink zelf de stekker uit het plan trok. "Het duurde maar en duurde maar en uiteindelijk laat je mensen dan te lang in onzekerheid zitten over wat er nou precies komt. Toen heb ik gezegd: 'COA, als je nu niet besluit, trek ik zelf de stekker eruit en gaat het gewoon niet meer door'." En dat deed hij. "De les die ik ervan heb geleerd is dat je je verantwoordelijkheid moet blijven nemen als overheid, ook als het moeilijk is. En je moet kijken: waar zit de weerstand, hoe groot is die en hoe ga je met tegenstanders in gesprek."

Armoede en gezondheid

Waar de Dalenaar het meest trots op is? "Dat we echt wat zijn gaan doen aan overerfbare armoede, oftewel armoede die van generatie op generatie over gaat. We zetten nu als proef gezinscoaches in bij een aantal gezinnen. Wat opvalt is dat de kinderen in Drenthe net zo slim zijn als in de rest van Nederland, maar dat hier nogal eens voor een lager onderwijsniveau wordt gekozen dan het kind aankan, omdat pa of ma dat ook deed. Dat is iets waar we nu achter komen en er wordt geprobeerd actie te ondernemen om er wat aan te doen."

Het grote verschil in gezondheid met andere delen van Nederland, waar nu ook een aanpak voor is, is iets waar Brink eveneens trots op is. "Er wordt door gemeenten nu meer ingezet op gezondheidsbevordering en op het voorkomen van gezondheidsproblemen. We hebben er in Coevorden hard aan getrokken om dit op de agenda van elke Drentse gemeente te krijgen. In Drenthe gaan we gemiddeld zeven jaar eerder dood dan in de rest van Nederland. Dat willen we toch niet laten gebeuren!

'Afkicken'

Als er na de verkiezingen een nieuw college van burgemeester en wethouders zit, doet Brink met een gerust hart de deur van het gemeentehuis dicht, zegt hij. Of hij teruggaat naar de zorg? "Wie weet, ik heb nog geen plannen. Ik wil nog van alles doen, maar ik neem eerst even afstand van het wethouderschap, even afkicken. Dan maak ik een plan voor wat ik wil gaan doen."

