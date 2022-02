DOS'46 sleept cruciaal gelijkspel uit het vuur en haalt kampioenspoule

Het was nagelbijten tot de laatste seconde, maar DOS'46 uit Nijeveen heeft het geflikt: plaatsing voor de kampioenspoule is een feit, waardoor het zich handhaaft in de Korfbal League. Na een hectische week, waarbij DOS'46 en trainer Edwin Bouman uit elkaar gingen, vocht het team vanavond tot de laatste seconden en sleepte het een cruciaal punt uit het vuur: 17-17 tegen TOP uit Sassenheim.

Vooraf werd er met spanning gekeken naar de wedstrijd tussen Groen-Geel en koploper PKC. Bij een overwinning van Groen-Geel was het lot van DOS al bezegeld en was het veroordeeld tot de degradatiepoule. Dat scenario bleef uit, want PKC won overtuigend met 15-29 van de ploeg uit Wormer en dus was de missie van de ploeg uit Nijeveen duidelijk: minimaal een punt halen tegen TOP.

'Het Herman-van-Gunst-effect'

Dat moest de ploeg gaan doen onder leiding van interim-trainer en DOS-boegbeeld Herman van Gunst, die deze week aan zijn vijfde termijn als trainer begon. "Ik heb hart voor de club en wilde de klus graag klaren. We hebben een duidelijk gesprek gehad afgelopen donderdag en daarna volop naar deze pot toegewerkt", was het gepassioneerde statement van de 'ouwe rot'.

Die instelling leverde tot aan de laatste minuut een zenuwslopende pot op. Door ijzersterk verdedigend werk van DOS, kwam TOP niet tot dat winnende punt en zegevierde DOS. Handhaving en kwalificatie voor de kampioenspoule was een feit. Gebalde vuisten gingen de lucht in en spelers vielen elkaar van blijdschap in de armen. DOS speelt ook volgend jaar zijn wedstrijden in de Korfbal League.