Kjell Scherpen debuteert in België met nederlaag

Door die nederlaag blijft Oostende staan op plek 14 in de hoogste Belgische competitie, de Jupiler Pro League. met 27 punten uit 25 duels. Het gat met de gevarenzone (de ploegen die degraderen of nacompetitie moeten spelen) bedraagt vier punten. Bovendien heeft Oostende een wedstrijd minder gespeeld dan de nummer voorlaatst (Seraing).

Een bliksemstart van Leuven zorgde ervoor dat Scherpen meteen bij de les moest zijn. De Emmenaar keepte scherp op een dubbele poging van de bezoekers en hield de thuisploeg in de beginfase overeind.

Maar Leuven kwam na een half uur toch op voorsprong door een goal van Shengelia. Oostende toonde veel inzet, was optisch ook wel beter, maar het was Kaba die kort na rust de voorsprong verdubbelde. De wedstrijd leek gespeeld, tot D'Arpino uit een vrije trap knap de aansluitingstreffer scoorde. Vlak voor tijd viel alsnog de beslissing via de Jordaanse middenvelder Al-Tamari.

'Geen prettige kennismaking'

"Het was geen prettige kennismaking met het Belgische voetbal. We gaven het misschien iets te makkelijk weg vandaag. Ik had meteen de handen vol in de openingsfase. Daarna hadden we de wedstrijd wel in handen, maar Leuven was veel efficiënter", aldus Scherpen na zijn debuut.