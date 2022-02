Podcast Drenthe Toen: Domeneer van Turfland, laatste aflevering

In de nazomer van 2021 was de 'Domeneer van Turfland' het thema van de historische wandeling van de Stichting Historisch Klazienaveen. Begin vorige eeuw arriveert hij daar, jong en vol zendingsdrang. In het arme turfgebied is het enthousiasme voor zijn preken niet groot, de veenarbeiders vinden hem 'te fijn' en zijn kruistocht tegen de alcohol wordt al helemaal niet gewaardeerd. Jans Jagt van Historisch Klazienaveen voorziet ons tijdens de wandeling langs de route van de dominee van tekst en uitleg.

Het levenswerk van de Domeneer van Turfland: de Veenkerk in Klazienaveen Noord (Rechten: RTV Drenthe/Lydia Tuijnman)

06/02 Drenthe Toen Podcast Domeneer van Turfland deel 7