Orange Skyline uit Zuidlaren maakt themalied voor Olympische Spelen

"Een ontzettend leuke verrassing. Ik kijk al graag naar schaatsen en dat wordt nu nog leuker", reageert Van der Wielen. Samen met zijn broer Niels, gitarist van de band, heeft hij de muziek en teksten van A Fire bedacht. "Naast broers zijn we ook buren, we wonen naast elkaar. We zitten regelmatig op zolder en dan gaan we gewoon tegen elkaar aan lopen zingen en een beetje pielen op de gitaar. Dan komen de nummers wel vanzelf."

'Heroïsche, olympische track'

De broers zijn allebei sportliefhebbers en wilden die liefde graag in een nummer laten terugkeren. "Je hebt van die sportcompilaties waar epische muziek onder staat. Ons doel was altijd al om zo'n heroïsche, olympische track te schrijven", legt Van der Wielen uit. "Op een gegeven moment hebben we schaatsbeelden van internet geplukt en die onder ons nummer gezet. We hebben het doorgestuurd naar onze manager en die vond het ook helemaal te gek. 'Ik ga nu ergens in Hilversum een paar deuren intrappen', zei hij."

Toch duurde het lang voordat er een reactie uit Hilversum volgde. "We hebben maandenlang niets meer gehoord", zegt Van der Wielen. "Tot we vorige week een mailtje kregen van Henry Schut van NOS Studio Sport. 'Jongens, volgens mij is dit de track die we voor het schaatsen moeten gebruiken', schreef hij. Dat was fantastisch nieuws."

Boodschap

Van der Wielen noemt A Fire een toevalstreffer. "Het valt allemaal heel mooi samen. De track gaat over diep moeten gaan, tegenslagen overwinnen en het vuur brandende houden. De boodschap sluit heel mooi aan bij onze olympische sporters", aldus de leadzanger.

"En er zit een hele fijne drive in het nummer, met epische koren. Als ik A Fire op heb staan tijdens het hardlopen, loop ik er een stukje harder door. Hopelijk gaan onze schaatsers ook een stukje harder."

Orange Skyline - A Fire