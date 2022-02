Roekenoverlast in Assen: 'Het zijn luidruchtige vogels'

Roeken zorgen al langere tijd voor overlast in Assen. Het actieplan van de gemeente om die overlast te bestrijden, is op de tocht komen te staan. Onlangs zijn namelijk 74 nesten van de roekenkolonie verdwenen uit Marsdijk.

Assen krijgt van de provincie nu geen ontheffing meer om de overlast te bestrijden aangezien de hoofdkolonie in Marsdijk is aangetast. De provincie wil nu eerst weten wat de gevolgen zijn van de verdwenen nesten voor de roekenkolonie in Marsdijk, voordat er ook elders nesten verwijderd mogen worden. Naast deze buurt zorgt de beschermde vogel ook voor overlast in Assen-Oost.

Ergernis

"Ik kan mij daar wel iets bij voorstellen. Als je ze vlak bij je huis hebt zitten, dan zijn het ook luidruchtige vogels. En als je je eenmaal ergert, dan blijft die ergernis", snapt Nicolai de frustratie. Zelf telt hij de nesten al bijna dertig jaar in de omgeving van Coevorden, waar hij in het voorjaar uren zoet mee is. "Het is om de ontwikkeling van de roeken te volgen. Komen er meer bij of neemt het aantal juist af?" Nicolai schat in dat rond Coevorden ongeveer 2300 nesten zitten waar de roeken huishouden. In Drenthe zijn het er volgens hem zo'n 10.000 nesten.

Van de roekenkolonie in Marsdijk rond de Beekdalhoeve zijn alle 74 nesten verdwenen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Weggehaald of weggewaaid?

Ondanks de kennis over deze vogel kan Nicolai niet met honderd procent zekerheid zeggen wat de roekenkolonie in Marsdijk is overkomen. "Mijn eerste gedachte was dat ze uit de bomen zijn gewaaid. Maar het is wel zo dat als je een vrij nieuwe kolonie hebt, het effectief kan zijn om nesten weg te halen. Dan verplaatst die kolonie zich mogelijk naar een andere plek. Maar als het om een hoofdkolonie gaat, zoals in Marsdijk, dan komen die roeken weer terug. Die zitten al jaren op hun plek."

Nu de provincie de gemeente Assen vooralsnog geen ontheffing geeft, moeten inwoners wachten totdat het actieplan in werking kan treden. Maar omdat gemeenten ook zelfstandig een zogeheten 'roekenbeheerplan' opstellen, kan Nicolai zich voorstellen dat Assen alsnog actie kan ondernemen. "Al ben ik het natuurlijk ook eens dat de beesten goed beschermd moeten worden."

'Roekenbeheerplan'

De gemeente liet eerder weten het roekenbeheerplan te moeten aanpassen vanwege de verdwenen nesten. Dat kan pas als duidelijk is hoe de roeken in Marsdijk zich gedragen, en hoe de kolonie zich verder ontwikkelt. "Mogelijk verspreiden ze zich over de wijk, of verplaatsen ze zich naar andere wijken", aldus de gemeente. Om dat in kaart te brengen, worden de roeken het komende jaar in de gaten gehouden.

Roekenliefhebber Jan Nicolai (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

