Genoeg motivatie, opstartproblemen en geen vrij weekend meer over bij Titan

In de vierde klasse D heeft Titan nog maar vijf keer gespeeld. De KNVB wil de competitie gaan afmaken, waardoor de rood-witten tot en met juni maar één vrij speelweekend hebben.

"We zijn op voetbal gegaan, omdat we het leuk vinden", haalt spits Harm Jan Moesker zijn schouders op. Aanvoerder van Titan Nick Katoen knikt: "Voetbal is mijn hobby. Mijn vriendin houdt er ook van."

Hoofdtrainer in quarantaine

Geen weekendje Ameland gepland door het fanatieke duo. Moesker en Katoen zetten zich schrap, want Titan moet nog negentien wedstrijden spelen. En de druk zit erop. "We willen meedoen om de bovenste plaatsen", aldus Katoen. Moesker is nog stelliger: "Promotie is de doelstelling. Het liefst middels een kampioenschap."

Het zit de gemotiveerde vierde klasser nog niet mee. Niet alleen is de agenda overvol (Moesker: "Sommige jongens zitten in de ploegendienst of blijven te lang in de kroeg hangen"), maar ook zit hoofdtrainer Martin Koppenol in quarantaine. "Hij heeft voor de tweede keer corona en het eerste wordt al ruim een week door Harm Vos getraind", legt Stef Moorman uit.

Barkeeper is invalcoach

De barman bemoeit zich met de stand van zaken. Niet alleen staat hij de aanwezige eenmanscameraploeg te woord en verkoopt op donderdagavond flesjes bier in de kantine in Nieuw-Weerdinge, ook is Moorman invalcoach. "Vorige week kon Martin tijdens een oefenduel niet aanwezig zijn en heb ik het maar overgenomen. Ik heb nog een aantal jongens van het eerste getraind. Zolang ze maar op tijd zijn. Dan weten ze wel wat ze doen moeten."

Vos helpt de gehele herenselectie van Titan in de midweek, maar op zondag is hij slechts supporter. "Als het tweede niet speelt. Daar sta ik al twaalf jaar voor de groep", laat hij los als de camera uitstaat. Vos blijft liever buiten beeld. Pispotten, twee keer 25 minuten partij en dan douchen. Al voor de tweede week op rij.

Clubman Moorman weet wel waar Titan in de zomer van 2022 staan moet. "Bovenaan. We willen die vierde klasse uit. Al een aantal jaar, maar we komen er niet zomaar uit. Het is niet makkelijk. De club is er klaar voor en de jongens willen ervoor gaan."

Te nat veld

Moesker, Katoen, Koppenol, Moorman en Vos krijgen vanaf maandag een nieuwe kans in de vierde klasse D om goed voor de dag te komen. Het competitieduel van vanmiddag tegen Vios uit Oosterhesselen is niet doorgegaan. Te nat veld. Het allerlaatste vrije weekend in de lente gaat er op deze manier ook aan.