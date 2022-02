De week van Drenthe: Wolven, bevers en de nachthoreca die in actie komt

De wolf in onze provincie houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Het lijkt eerder regel dan uitzondering dat schapen worden gebeten door het dier. Zo stond de teller in januari op 26 dode schapen. Daarnaast zijn meldingen gedaan van aanvallen door een wolf die daarbij een zogeheten 'wolfwerend' hebben omzeild. Er gaan daarom stemmen op om het dier af te schieten. "Maar de wolf heeft de zwaarst mogelijke bescherming die je kan bedenken. Afschieten is geen oplossing. Je zult dus de schapen moeten beschermen", zegt Gijsbert Six van het Platform kleinschalige schapen- en geitenhouders.

Maar of er ook sprake is van een heuse 'probleemwolf' die zich in de provincie schuilhoudt? "De overheid heeft een probleemwolf vertaald naar een wolf die herhaaldelijk goed beschermd vee aanvalt", meldt dierecoloog Hugh Jansman. Op dit moment is er nog geen definitie wat 'herhaaldelijk' is. "Momenteel wordt gewerkt aan herziening van het wolvenplan en daarin wordt wellicht beter gedefinieerd hoe vaak 'herhaaldelijk' is', zegt Jansman.

Beveroverlast

Naast de wolf die kopzorgen oplevert, kan de bever ook het nodige ongemak opleveren. De graafdrift van het dier zorgde er in het najaar van 2021 bijvoorbeeld voor dat er een nachtelijke operatie aan te pas moest komen om het spoor tussen Groningen en Assen te herstellen. Dat dreigde namelijk te verzakken. Het treinverkeer moest worden stilgelegd.

ProRail begint daarom met het graven van een tunnel bij Taarlo. Om de bever te ontmoedigen wordt een gleuf met speciaal grind aangelegd. Michel van den Bogaert van ProRail hoopt dat deze proef tot succes leidt. "Maar dat zal moeten blijken."

Voorlopig gaat het om een proef. Als die succesvol blijkt, worden er meer trajecten aangepakt. Want in Nederland leven meer dan drieduizend bevers en liggen er duizenden kilometers spoor waar het beschermde knaagdier voor miljoenen aan schade kan zorgen. "Dit kleine stuk kost al meer dan honderdduizend euro", schat Van den Bogaert in. "Dit is een nieuw probleem in Nederland waar we nog te weinig rekening mee hebben gehouden. We schatten in dat het beverproof maken van ons spoor een meerjarenproject wordt."

Verkeer door Klijndijk

Naast de dieren, zorgt ook verkeer voor de nodige overlast in de provincie. Inwoners van Klijndijk hebben namelijk al tijdenlang te maken met verkeer richting Oost-Groningen dat door het dorp rijdt. "Vooral met het vrachtverkeer is dat een hele slechte zaak", zegt PvdA-Statenlid Jos Schomaker over de situatie. De politicus wil samen met vele dorpsbewoners dat het verkeerbord met de route richting Musselkanaal, die dwars door Klijndijk loopt, aangepast wordt. "In elk geval moet Musselkanaal eraf", vindt Schomaker. Op die manier hoopt hij dat verkeer een andere route kiest naar de provincie Groningen, zodat de overlast in Klijndijk sterk wordt verminderd.

Club Limbo opent de deuren

De Emmer nachtclub Club Limbo opent aanstaande zaterdag de deuren voor bezoekers. Daarmee sluit de zaak zich aan bij de landelijke actie 'De nacht staat op', waar de nachthoreca in Nederland zegt open te gaan. Volgens de huidige coronaregels mogen nachtclubs niet open, maar daar nemen meerdere uitbaters geen genoegen mee, zo blijkt uit de aangekondigde actie. Onder meer Club Limbo is het wachten op een eventuele openstelling beu. "Met een testbeleid moet het gewoon kunnen. Het gaat ons niet alleen om geld, maar veel meer. En we doen het alleen om ons, ook om de gasten die komen", is de nachtclub van mening.

