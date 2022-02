Smildeger slachtoffer van katalysatordief: 'Zie de humor er wel van in'

De ogen van Klok vallen op een briefje, die op zijn voorruit is geplakt. Daar werd hij gewezen op een gebeurtenis van eerder die week: een dief was bezig de katalysator met grof geschut onder zijn auto weg te halen. Inmiddels blijkt het filmpje al op Dumpert rond te gaan. "Dat waren de gekste vijf minuten van mijn leven", grapt Klok.

De katalysatordief werd betrapt toen die het waardevolle object wilde stelen. Een voorbijganger filmde het, waarna het filmpje online tienduizenden keren werd bekeken. Ondanks de oplettende passant was de dief zo gericht op zijn prooi dat hij later terugkwam om de katalysator alsnog te stelen. Een hard gelag voor Klok, want zijn auto staat daardoor in de garage in Smilde. "Iemand van de ANWB had er nog een tussenstuk in geknutseld, zodat ik nog naar Smilde kon rijden. Daar staat 'ie nu. Hij wordt in de loop van volgende week helemaal gerepareerd."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Het briefje dat Klok op de voorruit van zijn auto vond (Rechten: RTV Drenthe/Matthias Klok)

Aangifte

Klok heeft vandaag aangifte gedaan van de diefstal. Natuurlijk baalt hij dat zijn auto is vernield, en de katalysator is meegenomen. "En het is jammer dat de dief alsnog is teruggekomen om zijn werk af te maken." Maar een glimlach kan hij niet onderdrukken, als hij het verhaal van vooraf aan nog eens vertelt. "Tuurlijk, mijn auto is kapot, maar het is oprecht een heel mooi verhaal. Ik zit er dan ook niet echt over in. Dit soort dingen gebeuren, en het is jammer, maar ik zie de humor er ook wel van in."

Waarde van een katalysator Katalysatoren worden gestolen vanwege interesse in de edelmetalen rodium, platina en palladium. Een katalysator levert zo tussen de 50 en 100 euro op, berichtte de NOS eerder.

