vv Hoogeveen wint simpel van Rkvv Velsen en is weer koploper

Het eenzijdige duel in Hoogeveen eindigde, na een ruststand van 2-0, in 3-0. Joost Screever (twee keer voor rust) en Noah Schuurman zorgden voor de treffers.

vv Hoogeveen heeft nu 29 punten uit 12 wedstrijden. Dat zijn twee punten meer dan Be Quick 1887, dat bovendien een duel meer heeft gespeeld. SJC staat op plek 3 en heeft zes punten minder dan Hoogeveen.

Met slechts een oefenpotje (tegen DZOH) in de benen was het natuurlijk afwachten hoe de formatie van trainer Nico Haak voor de ga zou komen, maar na een wat aftastende beginfase bleek al snel dat Hoogeveen een maatje te groot was voor de nummer 11 uit de hoofdklasse A.

Joost Screever

Na twee fraaie treffers van Joost Screever, die na dit seizoen Hoogeveen gaat verlaten, in de 24e en 39e minuut was het duel op het kunstgras in Hoogeveen eigenlijk al beslist. De score had voor rust nog wel hoger kunnen zijn, maar Jim Veldmaat en diezelfde Screever lieten nog twee prima kansen onbenut. Aan de andere kant kreeg Hoogeveen-doelman Jorn-Jan van de Beld nauwelijks iets te doen. Slechts één keer moest de debutant (die in de voorbereiding een zware hersenschudding opliep en in de eerste seizoenshelft werd vervangen door Stan Meekhof) in actie komen. Een schot van middenvelder Bruce Ket verwerkte de goalie prima tot corner.

Ngendakumana niet, Schuurman wel

Na rust bleef het eenrichtingsverkeer. Velsen bleek ook conditioneel niet bij machte het tij te keren. Het wachten was derhalve op de 3-0. Die had met name de rappe spits Raphael Ngendakumana meermaals kunnen maken, maar hij slaagde maar niet om de bal langs Velsen-doelman Halil Suzulmus te krijgen. Ook Giorgio Beltau was dichtbij, maar hij raakte de lat. Vijf minuten voor tijd lukte het Noah Schuurman dan wel. Hij rondde een fraaie assist van Tom Heerkes even zo mooi af.

Eerste periodetitel

Hoogeveen heeft niet alleen de koppositie in handen, de ploeg van Nico Haak staat ook op het punt om de eerste periodetitel in de wacht te slepen. Dat kan over twee weken, als Hoogeveen op bezoek gaat bij Purmersteijn. Een driepunter volstaat.